La Maison Hardy, un commerce familial dont les origines remontent à 1870, en Crapaurue puis en Spintay, au Nouveau Bazar et enfin à Heusy

En compagnie de ses enfants et de son épouse, Astrid, le papa, Yves Hardy, retrace l’histoire de ce commerce familial établi à Heusy, à l’avenue de Spa, depuis 1992, après avoir longtemps tenu boutique au centre de Verviers: "Le premier magasin de la famille, avec la vente de tissus, de fourrures, etc., a été ouvert dans les années 1870, au coin en bas de Crapaurue. C’était la Maison J.B. Schinckus. Mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Schinckus, a eu deux enfants, Gaston, qui sera tué à la Première Guerre mondiale, et Maria. C’est elle qui prendra la suite et se mariera avec Albert Hardy."

Le magasin Schinckus, au bas de Crapaurue, à côté du Grand Bazar, qui n’avait pas encore été agrandi, à la fin du XIXe siècle.

Le magasin sera démoli en 1927 lors des travaux d’extension du Grand Bazar, qui se trouvait juste à côté. S’ensuivra une longue interruption, avec aussi la Seconde Guerre mondiale. Alors que Maria travaillait au Printemps, c’est son fils René Hardy qui a relancé un commerce de tissus, en 1950. "Mon père a alors repris la boutique de modiste que sa sœur Yvonne avait à côté de l’hôtel de ville de Verviers, là il y aura par la suite le café du Tchèt Volant, mais en y vendant à nouveau du tissu, sur les conseils de sa maman, Maria donc."

Spintay

La 1re implantation en Spintay.

En 1954, ce sera le déménagement vers la rue Spintay, qui était à l’époque une des plus florissantes artères commerciales de Verviers. Dans un bâtiment qui a été démoli il y a une dizaine d’années et où se trouvent de nouveaux immeubles autour de la placette, nouvelle elle aussi.

Mais, entre-temps, en 1970, René Hardy avait déménagé son magasin un peu plus bas, dans les locaux de la maison Grandjean, quand ce spécialiste de l’électroménager a migré vers la place du Martyr (où lui succédera la bijouterie Uenten). Au Rideau Moderne, comme il s’appelait, était "un magasin ultramoderne pour l’époque, les tissus n’étaient plus présentés en étant empilés mais pendus en rayonnages, ce qui permettait aux clients de bien tous les voir. Il se trouvait à côté de la Maison Malherbe, spécialisée elle aussi dans le tissu."

René Hardy devant son nouveau magasin en Spintay, en compagnie de ses deux vendeuses.

Pour l’anecdote, ajoute David Hardy, "c’est mon grand-père qui a refait la décoration du Grand-Théâtre".

Nouveau Bazar

Comme un retour aux sources, en plus de Spintay, Au Rideau Moderne a ouvert une succursale lors de la réouverture du Grand Bazar, après la faillite de celui-ci, sous l’appellation de Nouveau Bazar, le 28 octobre 1978.

Pour l’occasion, Yves Hardy, après des études d’architecture d’intérieur, avait rejoint son père René dans l’affaire familiale.

Il tenait boutique au rez-de-chaussée du Nouveau Bazar, en face de La Boîte à Idées. Ce magasin d’articles de cadeaux était tenu par Claire Wiertz et par sa fille, Astrid Denis, qui deviendra Mme Hardy en 1983. "Nous sommes tombés amoureux en faisant ensemble un étalage commun pour les deux boutiques, se souvient-elle. J’ai travaillé avec ma maman jusqu’en 1992."

Heusy

Déménagement à Heusy en 1992. ©ÉdA LABEYE Philippe

Car cette année-là, Yves Hardy, avec son épouse, a déménagé la boutique de tissus à la tête de laquelle il avait remplacé son papa en 1985. "La rue Spintay avait déjà commencé à péricliter, explique-t-il. Je cherchais un nouvel emplacement plus au centre-ville mais je n’en trouvais pas. Puis, un jour, mon épouse est tombée sur une petite annonce pour la vente d’une villa à l’entrée de Heusy. C’était ici. Nous sommes tout de suite tombés sous le charme de la bâtisse, que nous avons totalement transformée et nous avons ouvert le 8 février 1992."

Trois décennies plus tard, Yves Hardy a pris sa retraite et, pour tisser la suite du commerce familial, il a passé la main à ses deux enfants, qui restent accompagnés par leur maman au magasin.