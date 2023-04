14 millions € de subsides pour la future cité administrative de Verviers au Grand-Bazar

Le projet déposé par la Ville de Verviers en vue de l’obtention de subsides était axé sur le plan de la rénovation énergétique du bâtiment, avec aussi la création d’une communauté d’énergie renouvelable (avec du photovoltaïque et éventuellement de la géothermie via un réseau local, qui va être étudiée). Cela a donc été retenu par un comité d’experts puis validé ce jeudi par le gouvernement wallon.

La manne financière que recevra la Ville de Verviers a aussi été chiffrée: 14 millions d’euros. Plus précisément 14 112 254,96 € (6,7 millions de l’Europe et 7,4 millions de la Région wallonne).

C’est un peu moins que les 16,7 millions espérés et demandés, alors que le coût de la rénovation énergétique du bâtiment a été estimé à 18,5 millions. La Ville devra donc financer la différence. Néanmoins, l’attribution de ces fonds Feder est "une très, très bonne nouvelle, sourit le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS). Sans eux, la Ville n’aurait pas eu la possibilité financière de reconvertir le Grand-Bazar avec une telle performance énergétique. Cela donne une vraie perspective de réalisation de cette cité administrative dont on parle depuis longtemps (NDLR: pour un coût total évalué à 35 millions €)". Le timing prévu ? Un début des travaux en 2024 et la fin pour 2027.

À noter que cette manne de 14,1 millions s’ajoute à celle déjà obtenue via un autre programme du Feder: 5,2 millions pour l’aménagement du parc des Récollets. Ce qui donne au total près de 20 millions d’euros, la moitié de tout ce que Verviers sollicitait.

Pas de laboratoire de la transition

Car le projet de "laboratoire de la transition" dans l’ancien C&A, lui, n’a pas été retenu pour bénéficier de ces subsides européens et régionaux.

Alors que le hub créatif actuellement hébergé dans le Grand-Bazar sera déménagé à l’arrière de l’ancien complexe commercial (côté rue Coronmeuse), la Ville de Verviers aura donc à se pencher sur la réaffectation (ou la vente ?) du bâtiment de cet ancien magasin d’habillement.