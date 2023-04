Pendaison de crémaillère pour la Maison du Palais, un logement inclusif de la Cité de l’Espoir à Verviers

Ce projet s’inscrit dans la série d’investissements prévus d’ici 2030 par la Cité de l’Espoir, le centre d’hébergement pour personnes handicapées d’Andrimont. "L’objectif est que l’ensemble de nos résidents soient dans de meilleures conditions, notamment en termes de respect de l’intimité", explique Éric Grava, directeur de l’institution. Dans cette optique, la Cité de l’Espoir a créé ces dernières années trois pôles de décentralisation des résidents: deux à Dison (place du Sablon et au château Borman) et une à Verviers, rue du Palais.

Dans cette maison communautaire en plein centre-ville, les résidents, présentant une déficience intellectuelle modérée à sévère, bénéficie d’un encadrement 24 heures sur 24 (par une équipe de 7,5 équivalents temps plein) tout en jouissant d’un quotidien le plus "normal" possible. "Tous ont rejoint la Maison par choix", précise Christophe Bartholomé, directeur pédagogique. Le rez-de-chaussée est un espace dédié aux animations et aux ateliers et donne accès au grand jardin et au poulailler. Le premier étage, lui, laisse place à un grand salon, une salle à manger et une cuisine. Les deux étages supérieurs accueillent les chambres individuelles et les salles de bains. Enfin, l’ensemble du bâtiment est adapté, en vue du vieillissement des pensionnaires.

Chaque jour, ceux-ci disposent d’un planning d’activités diverses et variées (y compris au Domaine des Croisiers), en fonction des affinités de chacun. Dans un but d’inclusivité, des collaborations ont également été nouées avec l’extérieur, comme avec l’école SFX1 toute proche. "On cherche principalement des activités de valorisation et d’utilité sociale", note ce dernier.

Un pas vers l’autonomie leur est également proposé. "Les repas sont toujours centralisés mais s’ils veulent aller chercher des croissants le week-end avec les éducateurs, ils le peuvent. On a un service de lingerie à disposition mais ils ont aussi une machine à lessiver ici, décrit Éric Grava. Ils peuvent vraiment développer leurs choix de vie." Et cette opportunité d’épanouissement leur convient parfaitement.