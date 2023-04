Simon et Marie déjeunent à Verviers, dans un restaurant de la rue Cerexhe, en bord de Vesdre. Leur adresse du jour est une ancienne maison de lainier, datée de 1711, dont la façade de pierres et de briques a la couleur du sang de bœuf.

Ici, comme l’affirme l’enseigne, on n’y va pas avec le dos de la cuillère. Entendez par là qu’on n’est pas du genre à chipoter, que le chef ne fait pas dans la diététique et les minauderies, qu’il propose des rognons de cochon sauce moutarde, que sa cuisine est franche et généreuse, qu’elle est servie sans chichis sans manières, qu’on est là pour se faire plaisir et qu’on pourra même saucer son assiette avec un morceau de bon pain.

Pays de Herve et Hautes-Fagnes

C’est la table de Martin Evrard et Sophie Thimister, tous deux Verviétois. Pendant qu’elle étudiait le tourisme, il apprenait le métier auprès d’Olivier Tucki au Manoir des Lébioles, à Spa. Ils ont ensuite travaillé tous les deux, lui en cuisine et elle en salle, à Chagny, en Bourgogne, chez Lameloise, un Relais et Châteaux 3 étoiles. Puis ensuite à La Menuiserie, à Waimes. En 2019, ils ont créé leur propre affaire qui, l’été suivant, a été dévastée par les inondations. Avec courage et avec les copains, ils ont retapé, rénové, restauré. Et ils ont rouvert il y a un an.

Le chef Evrard revendique une cuisine locavore, bien faite et cédée au juste prix, ce qui lui vaut un Bib Gourmand. Il affiche une liste d’éleveurs, de maraîchers et de fromagers, du pays de Herve et du plateau des Hautes Fagnes, là où il fait l’essentiel de ses courses.

Marie et Simon commencent par un apéritif qui vient d’un peu plus loin: un poiré normand, autrement dit un cidre de poires, demi-sec acidulé à la belle robe pâle. Dans le menu, Marie choisit les asperges blanches et leur sabayon de beurre fumé, puis la volaille Coq des prés aromatisée à l’ail des ours et accompagnée de carottes et poireaux. Simon prend le filet de truite d’Ondenval, avec du chou fermenté et un jus vert de cresson. Il apprécie ensuite le veau de l’élevage du Mont des Brumes, à Exbomont, près de Francorchamps, servi en deux préparations: l’entrecôte rôtie bien nourrie au beurre et au thym, l’épaule confite et arrosée de fond de veau jusqu’à caraméliser un peu. Et c’est là que Simon n’hésite pas à saucer…

Du pekèt et des oranges de Sicile

L’assiette de fromages est tout ce qui a de local et de bio: le Sarté de Sart, le Herve du Vieux Moulin, le Troufleur d’Ovifat, le Tri-Dieu de Bilstain… Avec un sirop de pommes fait maison.

Au dessert: une tartelette citron-chocolat à la fève tonka qui apporte un petit goût de fumé, presque de cigare. Et surtout des crêpes Suzette dans lesquelles le pekèt remplace le Grand Marnier et auxquelles des oranges sanguines de Sicile donnent leur jus. Elles sont préparées et dégustées en pensant à Suzy, la fille de la maison qui a deux ans et qui vient d’avoir une petite sœur se prénommant Inès.