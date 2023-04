Supprimer le piétonnier en Brou-Harmonie, au centre de Verviers ? C’est un "non" massif

Cette question avait été ajoutée au questionnaire à la demande de l’échevine du Commerce, Cécile Ozer (Les Engagés), après, comme elle l’avait expliqué, qu’elle avait "été convoquée" avec l’échevin de la Mobilité (Amaury Deltour, MR) par certains commerçants de Brou-Harmonie qui réclamaient le retour de la voiture dans le piétonnier. Il est à noter qu’il s’agissait de certains commerçants seulement, la position n’était guère unanime, certains autres étant au contraire hostiles à la réouverture à tout-va du piétonnier, aussi au pont Saint-Laurent (depuis des années que c’est un piétonnier, le trafic motorisé n’y est autorisé qu’entre 5 heures du matin et 11 h 30).

Quelque 2 300 personnes ont répondu à cette enquête. "Ce qui est énorme, selon les spécialistes qui l’ont menée", indique Cécile Ozer. Le résultat à la question "Le piétonnier a-t-il encore un sens aujourd’hui ? Est-il toujours utile et important pour vous ?" l’est aussi: 75,7% de "oui", soit trois répondants sur quatre.

Toutes les catégories d’âge "sont grandement favorables à garder le piétonnier", commente l’échevine du Commerce.

Les jeunes à pieds joints

Dans le détail, cela donne:

– 85,8% de "oui" au maintien pour les 15-24 ans (soit seulement 14,2% de "non") ;

– 79,8% pour les 25-39 ans (20,2% de "non") ;

– 74,5% pour les 40-59 ans (25,5% de "non") ;

– 67,9% pour les 60 ans et plus (32,1% de "non).

Ces résultats confortent la position des élus verviétois. "Nous, on n’était déjà pas pour la suppression du piétonnier. Le taux de réponse et le score très largement exprimé en faveur du maintien du piétonnier, dans toutes les tranches d’âge, confirment que les gens veulent le conserver", souligne l’échevine du Commerce.

Pour rappel, suite au lancement de cette enquête, la CCCATM (la Commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité) avait tenu à s’exprimer aussi sur la question. Elle avait voté une motion, à l’unanimité, en faveur du maintien du piétonnier, en affirmant que celui-ci ne peut être vu uniquement sous l’angle des commerces mais aussi sous ceux de l’image de la ville, de la qualité de l’habitat et de la convivialité.