Le jeu s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans et dure environ une demi-heure. Il se joue sur ordinateur ou tablette et s’inscrit dans la catégorie du roman visuel (visual novel). "La lecture fait partie de l’expérience de jeu. C’est un type de jeu à choix qui influencent l’intrigue principale et les intrigues secondaires, afin d’offrir plusieurs possibilités de fin à l’histoire. C’est via les yeux du personnage principal que le joueur ou la joueuse vit le moment", présente Caroline Demey, coordinatrice de l’ASBL ReForm.

"Depuis le mois d’octobre, les jeunes et les partenaires travaillent sur le projet. Ça n’aurait pas pu être réalisé en moins d’un an sans l’aide du collectif “À chacun son cinéma”, Kifilmprod, l’ASBL des interactifs associés et aussi grâce au soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Quel genre d’univers ?

Le jeu aborde le cyberharcèlement. "Qu’est-ce que je peux communiquer sur Internet ? Quels sont les risques liés à ce que je partage ? Est-ce que je dis mon vrai nom ?, etc... L’idée aussi est de démystifier le jeu vidéo", poursuit la coordinatrice. À travers cette création, l’objectif est d’attirer l’attention du vaste panel que proposent les jeux vidéo. Présenter le côté ludique et sortir des préjugés, confie la coordinatrice.

Le projet est né de la demande des enfants. "À la suite d’échanges, on s’est rendu compte qu’ils étaient fort livrés à eux-mêmes face à ce genre de technologie. On a pensé à les rendre plus acteurs que consommateurs de jeux vidéo et le projet est né comme ça."

Le groupe composé de Sarah, Houda, Aoua, Berkay, Luxene, Ryad, Salahdin, Rayane, Mostafa, Nolan et Monib a créé les récits en partie sur base de leur expérience. Ils ont rencontré différents professionnels qui les ont accompagnés. Dans l’équipe de jeunes, il y a aussi Virgile, 21 ans, qui, lui, s’est occupé de la programmation. "Il gravite autour de l’ASBL, je dirais. Ce n’est peut-être pas un professionnel mais il est déjà très doué pour son jeune âge. Il a donc proposé de participer au projet."

Pour assister à la présentation de Fake Life, le 26 avril à partir de 14h, dans les locaux des Temps Mêlés, rue du Manège, à Verviers et découvrir quelques machines de rétrogaming, réservation obligatoire par téléphone au 087/269 757 au plus tard le 24 avril inclus.