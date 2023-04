Enfin un accord pour aménager le parvis de la gare de Verviers-Central, qui ne sera plus un parking de bus

De réunions en palabres, un accord tripartite a enfin pu être dégagé, entre la Ville de Verviers, Infrabel (le gestionnaire du réseau ferroviaire) et l’OTW (l’Office de transport de Wallonie) pour les bus.

©EdA LABEYE Philippe

On se souvient que ce qui bloquait surtout la situation, c’était la présence des bus du TEC, qui sont revenus sur le parvis de la gare en juillet 2017, alors que la Ville de Verviers ne les voulait plus là. Encore fallait-il que les opérateurs des chemins de fer et des bus se mettent d’accord, notamment au point de vue financier, sur l’installation de gare de bus sur le parking à l’arrière de Verviers-Central…

Les bus à l’arrière de la gare

C’est visiblement chose faite ou en… train de l’être. Le prochain conseil communal de Verviers, le lundi 24 avril, sera en effet amené à valider un "accord de collaboration relatif à l’étude de faisabilité du réaménagement du parvis de la gare de Verviers-Central". Le projet de délibération spécifie l’existence d’un "accord des différentes parties quant à la nécessité de déplacer la zone de stationnement des bus afin de permettre le réaménagement du parvis en faveur de la mobilité douce (piétons et cyclistes) ainsi que d’une meilleure accessibilité aux PMR" (personnes à mobilité réduite).

Cela signifie que "l’OTW doit prévoir un parking à l’arrière de la gare pour ses bus, avec aussi notamment des sanitaires pour les chauffeurs", indique le bourgmestre faisant fonction de Verviers, Alexandre Loffet (PS).

- ©EdA LABEYE Philippe

Précision importante pour les usagers: ce ne sera pas à l’arrière de la gare que les voyageurs monteront dans un bus ou en descendront (ce n’est pas non plus le cas actuellement, sur le parvis devant la gare) mais bien au niveau des arrêts situés en haut de la rue d’Ensival. L’arrêt qui se trouve juste en contre-haut de l’esplanade sera d’ailleurs dédoublé, agrandi, afin de pouvoir accueillir des bus à accordéon, de plus grande capacité, précise le bourgmestre faisant fonction.

Espace piéton et verdurisé

Pour en revenir au "trou de la gare" – pour reprendre une ancienne appellation, du temps où tout le parvis n’était pas couvert, une large cheminée laissant passer les vapeurs des locomotives, avant l’électrification du réseau –, il sera donc aménagé sans plus y prévoir d’espace pour des véhicules motorisés, ni bus ni voiture, d’ailleurs. Le futur parvis sera verdurisé et fera la part belle aux piétons (aux cyclistes aussi), avec notamment la reconstruction d’un large escalier descendant de la place de la Victoire.

L’aménagement devra faire l’objet d’une étude d’architecte, que financera la Ville de Verviers. Une première estimation du coût des travaux table sur un montant de 1,5 million d’euros, avec 200 000 € pris en charge par Infrabel et 200 000 € à celle de la SNCB, le solde devant être financé par la Ville, grâce en grande partie à des subsides de la Région wallonne pour le développement de la mobilité active et de l’intermodalité.

Le timing ? Pour ne pas perdre ces subsides, l’ordre de commencer les travaux doit être notifié avant la fin de l’année 2024 à l’entreprise qui décrochera le marché public, précise le bourgmestre faisant fonction. Avec donc un début des travaux en 2025, maximum.