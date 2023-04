La circulation motorisée y est interdite, excepté pour la circulation locale, soit pour les personnes qui y habitent (ou celles qui se rendent chez eux).

Déviation par la chaussée de Heusy

Si le trafic a été dévié en cours de matinée, le temps d’installer la signalisation adéquate, les bus du TEC, eux, avaient déjà emprunté le nouvel itinéraire de déviation (par la chaussée de Heusy) dès potron-minet.

Le chantier de réfection en profondeur et de réaménagement de cet important axe de sortie du centre-ville, ainsi que de la place d’Arles (à Bielmont), va donc pouvoir débuter, avec la mise en route des engins de génie civil. Pour rappel, les travaux sont prévus pour durer jusqu’à la fin de l’année 2024. Égouts, raccordements d’énergie, trottoirs, aires de stationnement et voirie: tout va y passer. Lors de la réouverture de l’avenue Eugène Müllendorff, celle-ci sera mise à double sens de circulation. On pourra donc l’emprunter en voiture (ou en bus) aussi bien pour quitter le centre-ville en direction de Mangombroux, Heusy, Stembert, etc., que pour y "descendre".