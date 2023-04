Verviers : Paul Bonaventure s’offre une nouvelle exposition pour fêter ses 95 ans

Ce vendredi 14 avril s’est ouvert sa deuxième exposition qui se tiendra jusqu’au 6 mai à la galerie HVL (Hôtel des ventes Legros) à Verviers. Il ne se définit pas comme un photographe. "Je suis plutôt comme un peintre avec son appareil photographique. Parce que toutes ces photos-là (NDLR : celles de sa nouvelle exposition) , ce sont des compositions. Quand je vais dans mon studio, je suis comme un écrivain devant une page blanche."

Un cadeau original

"J’avais fait une première exposition il y a deux ans, chez mon neveu Benoît Legros (NDLR: directeur de la galerie HVL) qui m’avait demandé d’être le premier à inaugurer la galerie. Cette fois-là, j’étais un peu stressé parce que je n’avais jamais fait une grande exposition comme ça. Au fond, ça s’est très bien passé. Et quand ça s’est terminé, je me suis dit : je vais continuer à faire des photos, mais pourquoi ? Pour les mettre dans des boîtes à chaussures ? Il fallait que j’aie un but, et c’est comme ça que j’ai décidé, pour mes 95 ans, de refaire une exposition !" Un cadeau un rien prématuré que s’est octroyé l’artiste, puisqu’il célébrera son 95e anniversaire ce mardi 18 avril.

La nouvelle exposition de l’artiste verviétois, installée à la galerie HVL à Verviers, sera accessible jusqu’au 6 mai 2023. ©Cindy Thonon

Une nouvelle collection

Le compositeur présente un travail qu’il a réalisé il y a tout juste un an. Seules trois œuvres sur plus d’une cinquantaine ne sont pas récentes. "Ce sont des photos argentiques que j’ai réalisées il y a trente ans, elles ont d’ailleurs reçu une médaille d’or à un concours de série." Hormis cela, ce sont plus d’une cinquantaine de photos qu’il a pu prendre avec son Nikon D300. Son travail, très éclectique, suit un fil rouge qui se traduit par les éléments qui le composent, tous sont issus de la nature. Il le définit comme "une masturbation mentale, lâche-t-il amusé, il faut bien rire le monde".

"Les fenouils ici ressemblent à des danseuses", glisse Paul Bonaventure. ©Cindy Thonon

Son inspiration est multiple, "la beauté est partout. Il y en a qui ont quelque chose de beau dans leurs yeux, dans l’attitude". Il la trouve dans le fenouil, dans les fleurs ou encore dans les racines de pomme de terre. Sa nouvelle exposition vous invite à découvrir la beauté sous toutes ses formes.

Infos: Galerie HVL, rue Peltzer de Clermont, 20 à Verviers, ouvert tous les vendredis et samedis de 14h à 19h.