Non, Alexandre Loffet n’a pas quitté le PS pour toute autre formation politique verviétoise ou vers le cartel. Mais samedi, le bourgmestre f.f. de Verviers a, comme les autres édiles politiques présents pour l’inauguration de la kermesse de Pâques, mis du sien pour promouvoir cette fête foraine sur le site Belgacom. Surtout au moment de monter dans le Remix Party qui a fait tourbillonner les idées mais aussi l’estomac de ce dernier… Avec une tête qui changeait de couleur au fur et à mesure de l’attraction. Heureusement, il a pu reprendre ses esprits à la fin du tour, en ayant quand même quelques difficultés pour descendre de l’attraction.

Ça se rentre dedans dans la majorité verviétoise

Juste après, les édiles politiques ont pris la direction des autos-scooters. À ce petit jeu, Antoine Lukoki était à son aise, tout comme Jean-François Denis qui menait la "barque" des Engagés, avec à sa gauche Cécile Ozer. Quant à Alexandre Loffet, il essayait de retrouver sa gauche de sa droite tant bien que mal après le passage dans l’attraction tourbillonnante précédente. Mais tous cherchaient à se percuter et à se rentrer dedans, comme le dit l’expression consacrée.

Une kermesse qui peut faire mal

Par contre, cette fois on ne parlera pas de politique concernant la kermesse, mais bien du site Belgacom. Car si celui-ci est actuellement la meilleure option pour cette fête foraine puis pour la venue du cirque d’Alexandre Bouglione (et peut-être d’autres événements par la suite), l’idéal aurait quand même été d’avoir un nettoyage plus minutieux du site. Surtout pour une kermesse dont le but est d’attirer les familles. Car on ne comptait plus le nombre de tiges métalliques, parfois d’une taille d’une dizaine de centimètres, qui sortaient encore des gravats. Nous ne voulons pas attirer la poisse mais espérons juste, et sans faire peur aux parents, qu’aucun enfant qui vient visiter la kermesse ne tombe dessus, au sens propre cette fois. Au risque de se faire mal.