À Verviers, les médecins généralistes de l'Est francophone ont 20 ans: " Convaincre les jeunes de s'investir encore plus ", dit Michel Meuris

Le point de départ, c’est la demande de l’Inami de créer des cercles pour la médecine générale. C’est le docteur Christian Vanden Bulck (NDLR : de Jalhay) qui est à l’initiative de l’AGEF en ayant eu, en plus, l’idée riche de créer un cercle très important, sur tout un arrondissement. Au départ, on parlait du «truc » du docteur Vanden Bulck puis du « truc » du docteur Meuris, personne ne savait très bien à quoi ça allait servir mais, aujourd’hui, on se rend vraiment compte de la richesse de ce concept qui englobe les médecins généralistes de l’arrondissement.

Au départ, le cercle organisait le service de garde, puis il a pris plus de responsabilités et ses compétences ont été élargies aux relations avec les autorités locales, notamment. L’AGEF prend en charge toute l’organisation de la médecine générale de l’Est francophone, en tenant notamment compte, aujourd’hui, de la prime Impulseo (NDLR : le Fonds d’impulsion de la médecine générale) qui définit le nombre de médecins par commune et qui détermine donc si la commune est en pénurie ou pas.

L’AGEF, en 2023, c’est quoi?

C’est à peu près 240 médecins agréés, donc en activité et qui participent à la garde, et plus ou moins 30 assistants par année. L’assistant étant le futur médecin qui a terminé ses 6 ans d’études, qui a son diplôme de médecin généraliste et qui doit faire 3 ans d’assistanat auprès d’un médecin maître de stage.

240, c’est un bon chiffre?

C’est un chiffre fort stable. Ce qui est un peu plus inquiétant, c’est la moyenne d’âge, puisqu’elle est au-dessus des 57 ans. Ça commence à s’infléchir un petit peu car on a eu pas mal de nouveaux jeunes médecins dans l’arrondissement, mais il faut garder ce facteur à l’œil. À noter aussi que si on est à 240 médecins actifs et qu’on couvre un territoire de 240000 habitants, ça représente bien un médecin pour 1000 habitants, ce qui est le chiffre recommandé par l’Europe.

Parmi les missions de l’AGEF, il y a d’abord l’organisation du service de garde. Avoir un tel service qui est efficace, efficient, c’est une nécessité?

C’est la nécessité première si vous voulez attirer de jeunes médecins. Les jeunes, et on ne peut pas leur en vouloir, privilégient, avant la qualité du travail, la qualité de leur vie privée. Si vous avez une garde à faire toutes les deux semaines, ça n’a pas tout à fait le même sens qu’une garde tous les six mois. Les jeunes regardent beaucoup où ils s’installent pour voir s’ils peuvent avoir une qualité de vie qui privilégie aussi des moments de détente.

À l’AGEF, on a modifié le système de garde et on l’a centralisé en 2015. D’abord, parce que des médecins étaient dans la peine et dans une activité trop intense. Donc des communes étaient vraiment en manque de médecins de garde. Ensuite, le souci si vous manquez de médecins, c’est que les patients ne sont plus nécessairement bien suivis. La seule façon de pallier les problèmes rencontrés, c’était de rassembler les communes et de solidariser l’ensemble des médecins sur la garde. On a structuré l’arrondissement en deux, le nord et le sud, et on a installé des postes de garde satellites qui ne sont ouverts qu’une partie de la journée et deux postes de garde de nuit. Nous étions les premiers à faire ça et, aujourd’hui, on n’est plus les seuls. On a rationalisé les coûts et les ressources humaines. Ça reste dans les normes puisque l’Inami a dans ses tiroirs une modification des postes de garde, une restructuration qui était prévue cette année mais qui est reportée à 2025, avec une rationalisation dans certains endroits. Mais nous, si on regarde les demandes, on arrive déjà à ce qu’ils veulent grâce à notre organisation. Sur ce point, on est vraiment à l’avant-garde.

Le numéro 1733 à former pour ledit service de garde, il est bien intégré?

Quand on a commencé à l’intégrer, il en était à ses balbutiements dans la province du Luxembourg et on a pu bénéficier de son développement, sauf pour la Communauté germanophone. Les deux cercles germanophones se sont rajoutés à nous pour la garde mais ils n’ont pas de 1733. Je ne vais pas expliquer pourquoi on ne sait pas payer 2-3 préposés qui parleraient allemand… C’est un problème belge et politique.

Aujourd’hui, ce numéro spécifique pour trouver un médecin de garde fonctionne bien, même s’il n’est peut-être pas encore totalement intégré comme le 112. On avait espéré une campagne «publicitaire»…

En 2011, l’AGEF a également mis sur pied le Réseau multidisciplinaire local (RML) de l’Est francophone, baptisé Point Santé. En quoi consiste-t-il?

Tout part d’un appel à projets pour la création d’un trajet de soins, qui consiste à dire que la prise en charge multidisciplinaire d’une pathologie apporte plus de résultats. D’où cette idée de créer un trajet de soins où le patient est au milieu et où les médecins se concertent, avec des paramédicaux, pour le coacher. Ce projet englobe deux pathologies : le diabète et l’insuffisance rénale. Ces deux-là parce qu’elles sont fréquentes mais aussi parce qu’elles demandent une responsabilisation du patient. Les patients souffrant de ces pathologies, en étant ainsi encadrés par différents prestataires, ont des résultats plus probants.

Aujourd’hui, c’est étendu à d’autres maladies?

Pas pour l’instant. Nous, on réfléchit à d’autres. Il y a quelques années, on a eu cette prise en charge pour la BPCO, la bronchite chronique obstructive, mais faute de budget, on a dû arrêter. On a un projet pour les personnes atteintes d’Alzheimer débutant, à domicile. C’est dans nos cartons. En fait, le RML doit permettre au patient de prendre conscience de sa maladie, de la prendre en charge, sans passer par des médicaments ou autres. C’est vraiment un contrat que le patient signe avec son médecin traitant, avec les médecins spécialistes.

L’AGEF fonctionne avec différents partenaires comme la Société de médecine de l’arrondissement de Verviers, la Plateforme de soins palliatifs de l’Est francophone ou encore le Service intégré de soins à domicile. C’est une force de favoriser cette méthode de travail en réseau?

C’est une très grande force, non seulement de travailler en réseau sur un grand territoire géographique, sur un vaste bassin de soins, mais surtout, dans un lieu de travail commun comme celui qu’on a (NDLR : rue de la Marne, 4, à Verviers). C’est l’idéal. Les gens se parlent, se rencontrent même s’ils sont sur un palier différent. Tout ce que vous avez cité se retrouve dans un même lieu, avec l’AGEF et avec l’OST (NDLR : Outbreak support team, soit les équipes de soutien aux épidémies) mise sur pied après la crise sanitaire du Covid. Il s’agit donc de différentes structures qui travaillent en commun, qui sont transversales et qui sont en contact permanent.

Crise du Covid-19 : « On est allé au front presque sans fusil »

Il y a trois ans, les médecins généralistes ont été frappés de plein fouet par une crise sans précédent, le Covid-19. On vous en a demandé énormément, non?

Il est certain qu’on a tous beaucoup travaillé et qu’on a tous été touchés. Nos premières réunions avec les directeurs d’hôpitaux ont débuté fin février 2020. On était, si pas inquiets totalement, sur la défensive, on ne savait pas où aller. Puis est venu le confinement, avec 2-3 réunions par semaine pour organiser les choses. Du côté de l’AGEF, tout le monde a été très réactif puisque nous sommes une organisation professionnelle, avec entre 10 et 15 personnes qui travaillent pour nous, pour le conseil d’administration. Cette équipe a pu gérer une organisation que d’autres cercles n’ont pas pu. Et il y a eu des choses à faire, oui. D’abord, gérer les demandes des médecins puisqu’il n’y avait pas de masques, de tabliers. On est allé au front presque sans fusil. Ensuite, on a organisé le testing à l’entrée des hôpitaux, à l’extérieur, là où les médecins étaient transformés en cosmonautes. On a dû organiser des permanences avec les médecins qui acceptaient d’y aller. Puis, on a essayé d’organiser, dans notre région, des centres de convalescence avec des gens positifs au Covid, installés aux Heures Claires et à Nivezé. Nous étions les seuls à faire ça. À l’arrivée de la seconde vague, c’était au tour des médecins de faire le testing. Là, on est en septembre-octobre 2020 et on recommençait à tester à tout va. On a pris une décision unique, celle de tester uniquement les personnes symptomatiques, en accord avec les laboratoires aussi. Une semaine après, Monsieur Vandenbrouck disait pareil (NDLR : Franck Vandenbrouck, ministre de la Santé). Après, on a commencé à parler des vaccins et on a demandé aux cercles de participer à la vaccination. D’abord, dans les maisons de repos, puis en créant des centres de vaccination. À ce moment-là, on s’est fait mal voir car on a dit «non» à une répartition des centres qui n’était pas à notre goût, en accord avec les bourgmestres. On a eu partiellement gain de cause en favorisant la vaccination de proximité. Le cercle organisait les tournantes des médecins, des infirmières. On répartissait l’argent. À titre d’exemple, on a reçu 6 millions € sur l’année 2021 à répartir pour la vaccination.

2021 était très, très chargée. En 2022, on a continué les vaccinations avec la proposition de vacciner dans les cabinets médicaux; on a fermé les centres de testing. On a continué les réunions avec les hôpitaux, les centres de laboratoire et, depuis 2023, on peut fêter…

Le coronavirus est toujours là. Il représente encore une charge de travail pour les généralistes?

Il est toujours là, oui, on fait toujours des tests et il représente une charge de travail au même titre que la grippe. Le Covid, c’est une forme de symptôme grippal, avec une précaution particulière pour les patients à risques. On fait toujours des tests rapides dans certains cas mais, sinon, aujourd’hui, on prend en charge des symptômes.

Vous étiez en première ligne, face aux questions d’une patientèle dans le flou. Vous avez senti beaucoup de détresse, de peur?

Il y a les gens qui avaient peur, oui; il y a les gens qui étaient «anti»; et enfin, ceux qui posaient des questions. C’est sans doute le moment où je me suis mis devant les caméras le plus fréquemment. On essayait d’apporter des réponses, des éclaircissements, dans la presse notamment, pour essayer de remettre l’église au milieu du village car ce n’était pas facile d’atteindre les gens qui restaient chez eux par peur, ou ceux qui étaient dans le déni. On a toujours essayé de communiquer au mieux. On a dû trouver le bon équilibre entre une information qui était partielle et une réalité du terrain qui nécessitait une réflexion.

Seconde crise qui a frappé notre région : les inondations de juillet 2021. Comment l’AGEF s’est-elle mobilisée sur le terrain?

Au départ, on ne nous a pas demandé les choses, nous avons été vraiment proactifs. Le 14 juillet, Spa a été touchée mais c’est le 15 qu’on a vu la catastrophe à Dolhain, Verviers, Pepinster et Theux. Notre réaction a de suite été de demander qui étaient les médecins impactés. Le 16, on a constitué une liste de médecins qui étaient d’accord, bénévolement, de se rendre sur le terrain pour suppléer les pauvres médecins qui avaient leurs cabinets ravagés. Une vingtaine de médecins n’avaient plus de cabinet et en 24 heures, c’est une vingtaine de médecins qui ont accepté de les relayer. J’ai aussi pris le soin d’appeler la députée provinciale Katty Firquet pour débloquer un car de la Province de Liège pour faire des consultations dès le dimanche. On a aussi pris contact avec les cercles de la région liégeoise pour tenter d’aider au maximum. Il y avait des petits bobos, oui, mais les gens avaient surtout besoin de prescriptions.

Dès la semaine suivante, tout le monde s’est mobilisé pour trouver des conteneurs pour les médecins locaux, pour trouver des solutions constructives à moyen et long termes. Il fallait qu’ils reprennent leur patientèle malgré la détresse psychologique et physique. On a aussi dû prévenir les maladies qui auraient pu se développer avec les inondations. On a élaboré des fiches et on les a transmises aux médecins pour qu’ils soient vigilants.

Pénurie de médecins : « Que les jeunes s’investissent encore plus »

Faites-vous le constat d’une pénurie de médecins généralistes au sein de l’AGEF?

C’est variable d’une commune à l’autre. Notre cercle, comme il est vaste au niveau du territoire géographique, côtoie la médecine des villes et la médecine des champs. On a, pour le moment, une petite encoche du côté de Vielsalm, en province du Luxembourg, et du côté de Stavelot, où il y aura peut-être des problèmes futurs.

Les jeunes s’installent dans des endroits où il y a une qualité de vie personnelle et professionnelle, et il faut les comprendre. Il ne faut pas tomber dans un conflit de générations mais on aimerait que les jeunes s’investissent encore plus dans le cercle, qu’ils soient encore plus convaincus que l’organisation de la médecine passe par eux aussi. Sinon, s’ils ne s’investissent pas plus, le danger, c’est de voir fleurir des organisations privées, qui vont faire des cabinets clé sur porte, en ramassant l’argent là où il se trouve. Il ne faut pas s’orienter vers une organisation privée de la médecine générale.

Mais on ne peut pas dire qu’il y a une commune où c’est la catastrophe?

Non, on ne peut pas parler de catastrophe mais il y a plusieurs communes qui ont droit aux primes Impulseo en fonction du nombre de médecins présents et de leur âge. Ça permet donc aux jeunes de s’installer en bénéficiant d’une aide financière.

Quel est le défi, alors?

C’est de prévoir la fin de 40 % des médecins d’ici 5 à 10 ans. Pour y arriver, ce qu’on fait, c’est déjà de bien organiser la médecine générale sur l’arrondissement, donc de bien organiser la garde. On veut aussi promouvoir les médecins maîtres de stage dans la région pour que les assistants viennent faire leur assistanat chez nous, pour travailler, mais peut-être aussi pour qu’ils deviennent des futurs médecins qui auront envie de s’installer dans la région.

Pensez-vous que les conditions d’accès aux études, en Belgique, rebutent?

Ça rebute, oui et non. Il y a quand même beaucoup d’inscriptions à l’examen d’entrée, donc beaucoup de jeunes ont encore envie de faire médecine. Et la médecine générale plaît pas mal aux jeunes. C’est aussi un secteur qui se féminise de plus en plus. La médecine générale a été revalorisée et la façon dont elle s’organise séduit aussi. C’est rare aujourd’hui un médecin qui s’installe à titre privé, isolé, et qui soit disponible 24 heures sur 24. C’est fini, ça.

On fait aussi le constat que les chiffres que l’Inami possède au niveau des médecins actifs ne sont pas les mêmes que ceux que nous possédons. Nous avons fait une sorte de cadastre des médecins. Auparavant, le médecin travaillait du lundi au samedi midi. Aujourd’hui, il ne travaille plus le samedi matin et, dans la semaine, il y a une demi-journée qui est consacrée à autre chose que la médecine. Alors, est-ce qu’il y a assez de médecins pour le futur? Je crains que la situation soit un peu difficile.