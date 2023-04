Verviers : une première chasse aux œufs dans le quartier de Prés-Javais

De nombreuses familles ont profité du vendredi après-midi pour partir à la chasse aux œufs. ©Cindy Thonon

L’événement a été organisé conjointement avec l’aide du comité de quartier de l’Est et la Croix-Rouge. "C’est une chasse aux œufs un peu particulière: les enfants doivent retrouver trois œufs en papier sur lesquels sont inscrites les lettres PJR. Ils sont dispersés dans la plaine de l’espace Lentz."

Une fois les "faux" œufs retrouvés, les enfants les ont échangé contre les vrais au chocolat. ©Cindy Thonon

Dès qu’ils ont retrouvé les trois lettres, ils les échangent contre un sachet de friandises et des œufs en chocolat.

Plus d’une centaine de sachets composé de crayon, de friandises, de chocolats et d’œufs évidemment! ©Cindy Thonon

Ce sont une centaine de sachets qui attendaient les chercheurs. "Sans les dons de Delhaize, Colruyt et la Croix-Rouge, on n’aurait pas eu autant de lots." Les enfants et les parents sont rentrés comblés.