Le Grand Jour, une nouvelle librairie à Verviers

Ainsi, on retrouve dans ce commerce les titres de librairie bien connus, avec journaux et magazines mais pas seulement. "Nous avons aussi une petite épicerie de dépannage et quelques services, dont du café à emporter. On propose également tous les produits de la Loterie Nationale. Et très prochainement, nous proposerons des points relais auprès de différentes sociétés pour les colis ou encore des paris sportifs."