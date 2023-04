Retour des grandes attractions à la kermesse de Verviers (Photos)

"Ce qui est vraiment bien, c’est qu’on a 7 000 m², on a pu en faire profiter tout le monde. Depuis l’ouverture, on est content d’entendre les éloges sur la foire", signale Maxime Bairolle, forain tenant Wyma.

"Les autos-scooters n’étaient plus venues depuis au moins trente ans. C’est un grand retour parce qu’on a des grands espaces. On a aussi une attraction enfantine, style roller coaster: la Pomme. Elle est aussi sur une superficie assez importante qu’on ne peut pas avoir sur la place du Martyr ou sur la place Verte. C’est ce genre d’attraction qu’on aimerait de nouveau avoir, même plus grande, pour l’année prochaine comme le site s’y prête. Mais on est encore dans le flou car le terrain est mis en vente. Dès que nous partons, c’est le cirque Bouglione qui va venir s’installer. L’avantage aussi, c’est qu’on n’est pas vraiment à côté des riverains, donc niveau nuisances sonores, ça ne gêne pas, tout est bien sécurisé et fermé. Le site se prêterait peut-être bien pour accueillir des événements", souligne Steve Tenaerts, porte-parole des forains pour l’arrondissement verviétois. Bien qu’un peu réticents au changement, les forains sont pour la plupart tous ravis de se retrouver sur un même site.

Toutes les informations de la kermesse à retrouver sur la page Facebook Foire de Verviers 2023. Et les informations pratiques sont à retrouver à la fin de cet article.

Steve Tenaerts, ravi de l’espace supplémentaire

Depuis 23 ans, il a toujours connu les deux places. ©EdA LABEYE Philippe

"Connaissant la foire de Verviers depuis des années, c’était plutôt une foire enfantine où on travaillait les matinées et les après-midi, en même temps que les horaires des magasins. Délocaliser la foire sans avoir tous ces passages des clients des magasins, ce n’était pas rassurant. Ce site-ci était le meilleur compromis et on a pu engager plus d’attractions, plus grandes : c’était la seule condition pour laquelle on était d’accord. Et ici, c’est un nouveau concept, c’est une foire comme on les connaît toutes. Ça n’a rien à voir avec les autres fêtes foraines comme on faisait avant à Verviers", remarque Steve Tenaerts, gérant de l’Atlanta 2, du stand de boissons et de hamburgers. Les autos-scooters ou encore le type roller coaster, "c’est ce genre d’attractions qu’on aimerait de nouveau avoir, même plus grandes, pour l’année prochaine, comme le site s’y prête. Mais on est encore dans le flou, car le terrain est mis en vente."

Maxime Bairolle et la galette Wyma

Maxime Bairolle ne pouvait pas rater la fête foraine de Pâques à Verviers. ©EdA LABEYE Philippe

"Depuis 1990, je viens à Verviers et j’ai eu l’occasion de voir beaucoup de changements dans la ville, les commerces, les infrastructures… On est toujours bien reçu. La foire de Verviers à Pâques, pour moi, ça a toujours été le début de la saison parce que c’était le début où je commençais à aller avec mes parents à gauche à droite. Ça a toujours été une bonne ambiance, on était ici avec les copains", sourit Maxime Bairolle, propriétaire des galettes Wyma. Il est la 7e génération. "J’ai repris ça à mon papa il y a une quinzaine d’années, en 2008." Même si, au début, il était un peu réticent à l’idée de changer d’endroit, c’était évident qu’il soit présent. "Même tout seul, je serais venu. Je ne peux pas laisser les Verviétois sans leurs galettes Wyma à Pâques, le rendez-vous du printemps. C’est une galette à la cannelle avec un sirop de sucre à l’intérieur."

Il ne se souvient pas avoir vu autant d’engouement. "Il y a une trentaine d’années, on avait quand même beaucoup de forains aussi, même un peu plus que maintenant. Je me rappelle quand j’étais gamin, la place du Martyr n’était pas piétonnière, il y avait un tout petit trottoir devant la librairie chez Pom Pom, les voitures passaient par là. On avait un peu plus d’attractions, par exemple les autos-scooters, ça fait trente ans qu’on n’en a pas eu. Autant d’attractions comme ça et que les gens soient heureux de venir, il y avait des années que ça n’était plus arrivé à Verviers."