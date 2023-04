Le Relais social urbain de Verviers reçoit 250 000€ pour "sortir les gens de la rue"

Dans ce cadre, le Relais social urbain de Verviers va recevoir 250 000 € pour créer une équipe visant à sortir les personnes de la rue et les reloger.

"Des moyens humains et financiers supplémentaires sont aujourd’hui déployés en Wallonie pour sortir un maximum de personnes de la rue et essayer de les aider à se reconstruire. Ce nouveau projet s’articule également avec l’augmentation des aides alimentaires urgentes et la création et le renfort de 950 places d’accueil en journée pour les personnes en grande difficulté", ajoute Christie Morreale.

Le nouvel Observatoire Wallon du Sans-Abrisme, en cours de création, assurera aussi un monitoring permanent de ces dispositifs "Housing first" sur le territoire wallon.