Tester ses connaissances sur la démocratie, de manière interactive, à Verviers

Qu’est-ce que la démocratie ? Comment est-elle organisée ? Comment les conflits, inévitables dans toute société, se règlent-ils, sans violence ? C’est quoi, la liberté d’expression, les visages de la démocratie, la citoyenneté active, la différence entre des préjugés et des faits, l’identité et la diversité, le respect, le radicalisme, etc.