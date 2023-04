"Ça mijotait depuis un moment, on a été retardé deux ans à cause du Covid et ensuite les inondations qui ont impacté le centre d’art", raconte Monique Goffin, veuve du peintre verviétois. L’exposition René Cabodi, qui se tient au centre d’art Léon Stenne (rue Xhavée à Verviers) jusqu’au 6 mai 2023, a été organisée par la veuve et les enfants (Geneviève et Gilles Cabodi) du peintre à la grande barbe blanche.

Pour rappel, René Cabodi a été professeur à Saint-Luc (Liège), il a été une figure marquante de la peinture contemporaine, il est décédé en octobre 2017.

Pourquoi cette exposition ?

L’idée est de retracer les différentes époques de sa vie, à travers sa peinture, avec 50 œuvres datant de 1960 à 2017. "Papa a peint quasiment jusqu’à la fin de sa vie", souligne sa fille.

"C’est un fantasme qu’on a toujours eu. On a fait une exposition comme ceci pour finir une chose qu’il n’a jamais voulu faire lui-même", poursuit son fils.

En effet, René Cabodi préférait créer que se prêter au jeu des explications ou des expositions. "Le fait d’exposer, ce n’était pas peindre, il n’avait pas le temps. Prendre l’initiative de préparer une exposition ou d’aller frapper à la porte d’une galerie, il n’avait pas le temps pour ça", complète Monique Goffin.

Les œuvres exposées représentent le parcours de l’artiste tout au long de sa vie, il y en a dans tous les formats, de toutes les couleurs, de tous les styles… même si l’un d’eux domine tout de même. "Un style qu’il a conservé pendant presque 30 ans, ultra-réaliste dans son surréalisme", précise Gilles Cabodi. Le choix n’a pas été si compliqué, tous les trois racontent que la règle était que chaque tableau devait être choisi à l’unanimité. Chacun savait ce qu’il voulait. "Ici, tout est mélangé donc j’imagine que pour le public qui passe, c’est peut-être plus compliqué de voir les époques. Mais, pour nous, c’est évident. On se rappelle quand ils ont été peints dans quelle maison, dans quel atelier", se rappelle Geneviève. "Et puis, on a vécu avec les tableaux", se souvient son épouse.

"Je ne sais pas s’il aurait été d’accord avec notre tri. Mais nous, nous le voyons tel que nous le connaissons, ses tableaux, c’est lui", ajoutent-ils.

C’est une invitation à (re)découvrir le travail de René Cabodi, ce Verviétois talentueux, discret et apprécié. Au centre d’art Léon Stenne, rue Xhavée, 19 à Verviers, jusqu’au 6 mai, du jeudi au samedi de 14 à 18 h. À noter que le dimanche 23 mai à 17 h, un concert d’un quatuor (violon, violoncelle, piano et flûte traversière) se tiendra dans l’exposition.