Verviers: les trois élèves de Don Bosco sont revenus du concours de robotique

Malheureusement, les Verviétois n’ont pas remporté la coupe du concours de robotique qui s’est déroulé en France, Robotfly. Pour rappel, dans notre édition du 18 mars, trois élèves de l’école Don Bosco à Verviers représentaient la Belgique au concours de robotique, une première. Ils ont eu un programme chargé de visites, de découvertes et des moments de vie. "Tous les participants: les Belges, les Français, les Canadiens et les Hollandais, ont visité des entreprises ensemble. Ces visites ont permis de créer une certaine cohésion de groupe", explique Damien Monville, le chef d’atelier qui les accompagnait. La création des équipes le jour du concours a légèrement dérouté nos compatriotes, "ils étaient mélangés avec tout le monde". Le concours, en plus d’approfondir ses connaissances en robotique, permettait un brassage culturel riche. "C’est un esprit d’entraide très important qui s’est créé et ça leur a permis de se dépasser encore plus". L’épreuve était d’autant plus intense qu’elle durait toute la journée. Damien Monville s’est également aperçu d’une problématique commune aux quatre pays: la pénurie des métiers techniques.