Verviers: dernière semaine de travaux et derniers embarras de circulation, entre la Bouquette et le Laboru

Depuis ce mardi matin, la circulation routière est à nouveau limitée dans un seul sens: il est autorisé depuis le carrefour de Maison-Bois en direction de Theux et du Laboru. Les usagers venant dans l’autre sens, eux, sont à nouveau invités à suivre la déviation via l’autoroute, jusqu’à la sortie Heusy.

Cette disposition est nécessaire pour permettre la pose de tarmac sur les accotements, au niveau des entrées des habitations, ce qui prendra deux jours, jusqu’à ce mercredi soir donc.

Fermeture complète, jeudi et vendredi

Ensuite, pendant deux jours également, jeudi et vendredi, cet axe routier sera complètement fermé à la circulation de transit, pour la pose de tarmac sur la chaussée et la réalisation du marquage routier. Il est prévu que des signalisations soient installées pour des itinéraires de déviation.

Nonobstant d’éventuels aléas de la météo, le chantier devrait être terminé et le trafic complètement rétabli pour ce vendredi à 18 heures.

Pour rappel, ces mois de travaux lancés par le SPW, le Service public de Wallonie (il s’agit d’une route régionale), ont porté sur la réfection totale de la voirie (avec les égouts, etc.), ainsi que sur l’aménagement d’une piste cyclopiétonne, laquelle devrait être prolongée dans le futur, à la fois vers le centre de Heusy et vers Theux, via le Laboru.