Projet de GAL Fagnes Haute-Ambleve : 57 pré-projets citoyens envoyés

En février dernier, elle a lancé un appel à pré-projet aux citoyens. Plusieurs séances d’informations ont été organisées. Et à l’arrivée, 57 pré-projets ont été envoyés. "C’est énorme, on ne s’attendait pas du tout à ça, explique Fred Cheslet, vice-président de l’ASBL Haute-Amblève. Cela montre que, malgré le délai assez court, il y a une vraie dynamique sur notre territoire et qu’il y a une demande des gens du terrain."

Une fois les pré-projets rassemblés, le comité de pilotage a dû faire des choix, suivant une grille de critère imposée. Les membres de ce comité ont retenu une trentaine de projets. Trois vagues d’ateliers collaboratifs ont alors été lancés, afin de réunir tous les acteurs autour de la table, avec quatre Communes, 17 ASBL, cinq citoyens et sept sociétés. "C’était tellement riche qu’on a décidé de garder cette dynamique de collaboration. On est désormais 33 dans ce comité. On se réunit quotidiennement pour affiner notre candidature et faire des choix. Il y a vraiment une belle énergie avec beaucoup de coopération."

Dans le dossier de candidature pour la création d’un GAL Fagnes Haute-Ambleve, il y a désormais neuf projets concrets, qui s’articulent autour de l’eau, la forêt, l’alimentation, la mobilité, l’économie, le tourisme et la transversalité. "On présentera ces projets une fois la candidature déposée, probablement début mai." En attendant, l’heure est aux dernières formalités administrative. Le dossier sera rentré dans les prochains jours.