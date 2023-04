"Une école comme HEC est un formidable ascenseur social", dit Wilfried Niessen, doyen de l'école de gestion de l'ULiège

Oui. Quand on est désigné, il y a trois étapes : un vote de tout le personnel; un vote du conseil de l’école; et un vote du conseil d’administration de l’université. Ça fait des années que je suis à la direction et quand vous avez encore 85 % du personnel qui votent pour vous, c’est quand même pas mal. C’est une reconnaissance et il faut la prendre telle quelle.

Il y a de la fierté aussi?

Pour être élu, il faut faire un rapport d’autoévaluation, et comme je l’ai dit dans ce rapport, tout est un travail d’équipe. La fierté, c’est de pouvoir se dire qu’on a joué un rôle dans cette équipe. Tout seul, vous n’existez pas. Le comité de direction, c’est 6 personnes; l’école, c’est 300 personnes.

Depuis que vous êtes en place, comment avez-vous fait évoluer l’école de gestion de l’ULiège?

Quand je suis arrivé au comité de direction en 2012, c’était pour le développement stratégique. Il fallait développer une dimension indispensable pour être accrédité: la dimension internationale de l’école, ce qui m’a amené à voyager beaucoup. Aujourd’hui, quand on regarde HEC, c’est une école avec 21 ou 22 nationalités dans le personnel et 72 nationalités dans les étudiants. Avec une présence en Asie; avec le premier diplôme de master d’une université en Communauté française à Kinshasa; avec un MBA (NDLR : master of business administration) au Maroc, au Luxembourg.

Ensuite, il y a une vraie réflexion stratégique collective dans laquelle on a introduit la transformation sociétale, qu’on lie à la transformation entrepreneuriale, digitale, et éthique et durable. Le Venture Lab par exemple, cet incubateur, a permis de créer près de 1000 emplois via les entrepreneurs qui en sont sortis. Le Digital Lab, lui, est devenu la référence au niveau de la Wallonie et on est en train de travailler énormément sur la transition durable et j’espère que là aussi, d’ici un an ou deux, on sera une référence en termes de formation, de recherche et de présence dans les entreprises.

Il ne faut pas oublier non plus le nouveau site que représente HEC. On a doublé la surface au sol, on a ajouté 6000 m2 de bâtiments. Ça fait 1,6 hectare au centre-ville de Liège, c’est pas mal. Enfin, il ne faut pas négliger la double accréditation qui reconnaît le fruit de tout ça. On est accrédité EFMD Equis (NDLR : label européen attribué aux écoles de commerce et de management) et AACSB qui est l’accréditation américaine. Il y a moins de 1 % des écoles dans le monde qui ont ces deux accréditations.

Quel sera le principal défi des quatre prochaines années?

Les axes qui vont arriver, c’est clairement la transition et tout ce qui est durabilité, éthique. Il va falloir pousser sur l’accélérateur.

Il y a un deuxième axe qui est le bien-être du personnel. On a connu une forte croissance du nombre d’étudiants. Lors de la fusion avec l’université de Liège, il y avait 2200 étudiants; aujourd’hui, il y en a 3500. Ça met une charge importante sur le personnel. Le financement vient avec retard, mais il arrive, donc il faut recruter pour diminuer la pression, et surtout bien recruter. Ce qui n’est pas simple car le recrutement du personnel académique au niveau international est très compétitif. Le défi, c’est de trouver des gens de qualité pour former nos étudiants. L’autre défi, comme le marché de l’emploi est tendu, c’est qu’il faut former des étudiants de qualité, dans un nombre optimal. Il ne faut pas tomber dans la sélection pure et dure en diplômant trop peu de gens, mais il ne faut pas tomber non plus dans la quantité au détriment de la qualité. Et, de préférence, il faut que ces jeunes diplômés, s’ils le veulent parcourent le monde, mais qu’ils reviennent avec des expériences à développer à Liège.

L’image d’une école élitiste, très masculine, qui diplôme des jeunes en costume-cravate, elle est révolue?

« Très masculine », il faut l’oublier. Il y a plus de femmes à HEC que d’hommes, en tout cas à l’entrée car à la sortie, ce n’est pas pareil dans toutes les filières.

Le côté costume-cravate, oui et non. Je pense que la population change et je défends l’idée qu’une école comme HEC est un formidable ascenseur social. J’en suis la preuve. Mon père était un ouvrier qui, au plus haut de sa carrière, gagnait de l’ordre de 1500-1600 €. J’ai vécu dans une famille sans voiture, sans téléphone, sans vacances et j’ai eu la chance de faire des études. Aujourd’hui, c’est toujours possible en Belgique et HEC Liège n’est pas élitiste. Le minerval est de 835 € et le boursier paie encore moins. En France, une business school, c’est entre 14000 et 15000 € d’inscription. Là, on pourrait parler d’élitisme. Chez nous, absolument pas et je le réfute. C’est une chance en Belgique mais on ne s’en rend pas toujours compte. Mais ça a un énorme revers de la médaille. Là où les Français encaissent 14000 € par étudiant; en Belgique, on dispose de 50 % des moyens des écoles concurrentes. Être dans le pourcent des écoles dans le monde qui ont la double accréditation, c’est ma plus grande fierté. Les Liégeois font avec peu, aussi bien que les autres qui ont le double du budget. Alors, dire qu’on est élitiste… Il y a des gens qui sortent de HEC et qui font le choix de se balader en costume-cravate mais tout le monde a eu sa chance d’en arriver là. Les différences sociales existent dans notre pays, malheureusement, mais ce n’est pas pour ça que c’est impossible. L’école offre aussi beaucoup d’aides pour que l’ascenseur fonctionne.

Votre école a été secouée la semaine dernière par cette découverte de caméras dans les toilettes des étudiantes, placées par un assistant de cours. De quoi entacher l’image de l’école?

Nous avons 3800 personnes qui vivent à HEC; si on va du côté de l’université, c’est 28000 étudiants et 5000 membres du personnel, donc ça fait 33000 personnes. Des comportements pervers, il y en a dans notre société et nous ne sommes jamais qu’un échantillon de la société. Il ne faut pas spécialement être étonné que vous puissiez découvrir une chose comme celle-là à l’université ou à HEC. Ça ne fait jamais plaisir, d’autant que ça vient d’un collègue, c’est évident.

En termes de réaction, on ne pouvait pas aller plus vite et on a été transparent sur la communication. Alors, que faire? Ça ne peut passer que par une vigilance collective et par un travail sur les valeurs. HEC travaille dessus. Le respect, la convivialité... C’est en construisant ça qu’on va maximiser nos chances d’éviter des comportements comme ceux qu’on a vus. C’est une responsabilité de la direction et de la communauté, du personnel et des étudiants. Mon message là-dessus, c’est vraiment vigilance collective, valeurs et oui, on est quelque part le reflet de la société et donc ce qui peut se passer dans la société, peut se passer chez nous.

L’actualité regorge de débats économiques. Il y a d’abord la crainte des ménages de ne plus savoir remplir leur caddie comme avant. Cette diminution du pouvoir d’achat, on peut y remédier?

Si c’était simple, ce serait déjà fait. Ça ne pourra fonctionner que lorsqu’on aura une fiscalité plus juste, qui encourage les gens à travailler, qui garantit un revenu minimum intéressant à la classe moyenne et qui permet de constituer une classe moyenne. Donc, une fiscalité qui taxe aussi de manière juste les gens qui ont les moyens de payer cet impôt. La fiscalité en Belgique est beaucoup trop complexe. Il faudra avoir le courage, à un moment donné, de faire une réforme qui simplifie et qui rebat les cartes d’un impôt plus juste. Malheureusement, globalement, on ne pourra pas diminuer fondamentalement le montant d’impôt dont l’État a besoin.

Ensuite, il faut garder des mécanismes comme l’indexation des salaires qui permet malgré tout de compenser l’inflation et la perte de pouvoir d’achat mais probablement qu’on devrait aussi toucher à ce mécanisme en indexant plus les bas salaires que les hauts salaires. Mais, en Belgique, on a trop de tabous. Quand on parle de toucher à l’index, les syndicats montent au créneau… Il faut avoir le courage de lever les tabous et de se parler pour trouver la voie qui mène au bien-être général, tout en encourageant le travail et en ne jugeant pas non plus négativement l’entrepreneur qui a réussi.

On a la chance d’avoir des gouvernements de coalition gauche-droite, et la solution n’est pas totalement à gauche ou totalement à droite, la solution, elle est quelque part au milieu. Il faut forcément aider les couches plus défavorisées à avoir cet ascenseur social et avoir des revenus plus justes mais il faut aussi permettre à une forme de libre entreprise de se développer.

Le mouvement de colère chez Delhaize fait aussi grincer les dents. Le modèle de la franchise d’un magasin, c’est si catastrophique?

Je ne suis pas spécialiste de la grande distribution mais quand vous regardez aujourd’hui le traitement différentiel dans les magasins franchisés par rapport aux gens qui sont dans des magasins exploités par Delhaize, probablement que la solution est dans le rapprochement de ces deux statuts. Les magasins franchisés ont sans doute plus de souplesse de fonctionnement, on sait que les horaires ne sont pas les mêmes, les salaires non plus, ils font appel à plus d’étudiants, donc, forcément, la crainte du personnel du groupe Delhaize, elle est légitime. On sait aussi à un moment qu’il y aura des pertes d’emploi. Ce qui est surprenant, c’est la difficulté de dialogue et de transparence par rapport à ça. Vis-à-vis de la direction, je n’ai pas à la juger, mais de l’extérieur, c’est ce qui paraît très compliqué.

Les deux modèles sont différents, il faut peut-être, là aussi, légiférer pour les harmoniser, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

"J’encourage l’entreprenariat, c’est une certitude." ©EdA Philippe Labeye

Beaucoup d’indépendants, d’artisans, mais aussi de petites et moyennes entreprises souffrent d’une succession de crises. Fait-il encore bon être entrepreneur à l’heure actuelle?

Je pense que oui, même si ce n’est pas simple. J’encourage l’entreprenariat, c’est une certitude. Et heureusement qu’il y en a, chez les jeunes et les moins jeunes. Il n’y a pas d’âge pour entreprendre. Les jeunes doivent y aller parce qu’ils ont un bagout certain et les plus anciens ont l’expérience.

Aujourd’hui, la crise énergétique secoue beaucoup de commerces de proximité. Citons le boulanger qui risque de disparaître si les coûts de l’énergie restent ainsi. D’autant plus qu’il a la concurrence des grandes surfaces qui n’augmentent pas les prix du pain car elles ont la possibilité d’augmenter d’autres produits et donc, elles s’attaquent directement au boulanger qui n’a pas d’autre choix que d’augmenter le prix de son pain. Donc, c’est très compliqué.

Je pense qu’il faut veiller à ce que les petits artisans ne disparaissent pas car le commerce de proximité est indispensable. Alors, faut-il trouver des régimes particuliers pour leur coût salarial, pour leur fournir des aides? Je pense que oui.

En 1987, vous avez vous-même fondé votre entreprise à Verviers, ISIS, avec Jean-Marc Schellings. En novembre 2022, vous avez fait le choix de remettre votre société à deux employés, pourquoi avoir choisi cette formule plutôt qu’une vente par exemple? Dans votre approche du monde économique, c’était la meilleure option?

Mon cas personnel est un peu compliqué puisque mon associé était décédé, donc je vais essayer d’en sortir. Quand vous voulez remettre une société, soit vous cherchez un repreneur externe; soit vous essayez de garder votre personnel, de le motiver et peu importe le prix de votre entreprise, ce qu’il faut, c’est qu’elle perdure. Avec ISIS, on a créé une quinzaine d’emplois de proximité et c’est pour ça que c’est la seconde option qui était la plus importante à mes yeux.

Ce qu’il faut garder en tête, c’est que dans les 10 ans à venir, c’est certain, il va y avoir énormément d’entreprises à remettre. Les entrepreneurs ne cherchent pas tous à maximiser leurs profits mais surtout à faire perdurer ce qu’ils ont pu créer, donc il y a des opportunités à prendre pour des jeunes. Il faut les pousser à l’entreprenariat. Le tissu wallon, c’est principalement des PME, donc si elles ferment toutes, ce sera catastrophique.

Il est aussi consul honoraire d’Estonie : «Mon clin d’œil pour remettre Verviers sur la carte»

Le 9 mars dernier, vous avez été intronisé consul honoraire d’Estonie. Pourquoi vous? Vous avez des liens particuliers avec cette république?

Non. Pourquoi moi? Je ne sais pas, il faut demander, car c’est le genre de fonction pour laquelle vous ne postulez pas (rires).

"C'est terrible de voir d’où Verviers vient et comme elle est aujourd’hui." ©EdA Philippe Labeye

Mais vous allez servir à quoi?

Le président du corps consulaire de la province de Liège, Bernard Piette, l’a très bien expliqué. Le consul, c’est un électricien. Il crée des contacts et il vérifie que le courant passe par la suite. J’aime bien cette idée et surtout pour un pays comme l’Estonie, qui est étonnant.

J’ai été contacté par Bernard Piette pour devenir consul. Donc je me suis intéressé à la question et au pays. L’Estonie est par exemple d’un point de vue digital, terriblement en avance sur le reste de l’Europe. Le fondateur de Skype était estonien et quand il a vendu, il a créé un environnement de start-up autour du digital qui est phénoménal. Notre carte d’identité est basée sur une technologie estonienne, ce que je ne savais pas. Le pays est le plus digitalisé en termes de e-gouvernance, tout se fait par signature électronique. L’Estonie a aussi des points communs avec la Wallonie, sur le travail du bois et son industrie; culturellement, c’est un pays très intéressant, notamment au niveau du jazz; et l’Estonie a aussi de très bonnes écoles et HEC avait d’ailleurs des partenaires à Tallinn. De fil en aiguille, j’en suis devenu le consul honoraire donc, aujourd’hui, je prends mes outils d’électricien et je crée un maximum de connexions. Étant bien connecté en Wallonie, à Liège, et en région germanophone, ça me permet d’utiliser mes expériences au profit de relations qui ne peuvent qu’être profitables aux deux pays.

Vous avez installé votre consulat à Verviers, rue des Déportés. Pourquoi? La communauté estonienne y est importante…

Absolument pas (rires). J’avais le choix d’installer le consulat à Liège ou à Verviers mais j’ai choisi le bâtiment qui m’appartient, à Verviers. En plus, à la connaissance du bourgmestre (NDLR : mayeur f.f., Alexandre Loffet), j’étais le premier consul honoraire sur le territoire verviétois, mais ce n’est pas tout à fait vrai, il y en a eu avant. Plus sérieusement, j’ai toujours gardé un pied à Verviers, c’est une ville qui connaît des difficultés aujourd’hui, il ne faut pas s’en cacher et les inondations n’ont rien arrangé, mais c’est une ville avec un énorme potentiel. Donc, c’est peut-être mon clin d’œil pour remettre Verviers sur la carte. Et il faut permettre aux Verviétois de continuer le développement de leur ville mais ça, c’est une longue histoire… Car c’est terrible de voir d’où Verviers vient et comme elle est aujourd’hui. Le problème, c’est que je ne sais pas s’il y a une vraie vision pour Verviers et la vision ne peut se poser qu’en intégrant ce qu’est Verviers aujourd’hui, c’est-à-dire une ville multiculturelle, donc pourquoi ne pas en faire un atout? Mais ça nécessite une vision et un consensus politique qui n’existent pas. Ce qui est triste.