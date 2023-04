Après sept années d’activités, la boucherie de Laurent Juprelle à Olne a définitivement fermé ses portes à la fin du mois de mars. En cause une flambée des coûts d’exploitation suite à l’inflation actuelle que le boucher et sa famille ne pouvaient supporter plus longtemps. De temps à autre, le couple continuera à proposer des viandes ou des plats à la commande.

La bijouterie Drosson arrête après 93 ans à Malmedy

Véritable institution malmédienne, la bijouterie Drosson va fermer ses portes à la fin du mois d’août. "Après 93 années de présence à Malmedy, nous entamons la dernière page de cette aventure riche d’expériences, de rencontres et de partage." D’ici là, la bijouterie, qui a été fondée en 1903 du côté de Bullange au départ, écoulera ses stocks.

Un pop-up store Macha à Verviers

Comme ce fut déjà le cas l’an dernier, un pop-up store Macha s’est installé à nouveau dans l’ancien Maxi-Toys du complexe commercial de la rue Fernand Houget (en Gérardchamps). Avec d’importantes réductions de déstockage sur des chaussures.