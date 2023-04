Que va faire, en mai 2023, le DG, le directeur général de la Ville de Verviers, lui qui est en disponibilité (en congé, sans traitement) depuis presque 5 ans pour mener d’autres activités professionnelles ? La question taraude le petit monde politique verviétois et a d’ailleurs fait l’objet d’une question (sans réponse) à un conseil communal, en début d’année. Car, en mai prochain, ledit directeur général, Pierre Demolin, arrive à l’échéance de la durée maximale de sa "mise en disponibilité". Il doit donc choisir entre réintégrer son poste à la tête de l’administration communale ou quitter définitivement ses fonctions, sans plus pouvoir donc reprendre son poste (plus rémunérateur que celui d’échevin) quand bon lui semble. Un fameux dilemme, pour celui qui, il y a près de 5 ans, s’est lancé dans la consultance pour des projets immobiliers? Pas sûr...

En effet, depuis peu, il est devenu conseiller au sein du cabinet d’une ministre (socialiste). Cela devrait l’autoriser à revenir à la Ville, le moment (tout prochainement) venu, pour "prendre" illico un congé politique. Et puis, il y a une possible autre astuce. Ainsi, ce jeudi, le collège communal, réunissant le bourgmestre faisant fonction et les échevins de la coalition (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers), a entamé la réflexion d’une proposition qui pourrait être soumise au prochain conseil communal, qui se réunira le lundi 24 avril, quelques jours avant la date "fatidique" pour le DG: changer le règlement communal et allonger la durée maximale de la "mise en disponibilité", au-delà des 5 ans prévus jusqu’ici. La mesure concernerait directement une demi-douzaine d’agents, partis temporairement vers d’autres cieux professionnels et dont le retour n’est pas nécessairement souhaité. Elle bénéficierait donc aussi à Pierre Demolin. Pas seulement à lui... mais quand même, car on doute que l’idée d’un éventuel retour comme directeur général de celui qui est aussi président de l’USC, l’Union socialiste communale, fasse bondir de joie certains membres des autres partis de la majorité…

Ça pétrole, au MR

"Vous travaillez, vous n’avez pas droit à un logement social, à telle prime mazout, mais ceux qui ne travaillent pas ont la possibilité d’avoir tous ces avantages, ça ne va pas. Les gens ne comprennent plus cela."La tirade est du MR Pierre-Yves Jeholet, lâchée au fil d’une interview parue dans L’Avenir Verviers, samedi passé. Visiblement, le ministre-président hervien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sait pas que… le fait d’avoir un travail n’empêche pas de pouvoir prétendre voire accéder à un logement social (sauf si on a un salaire de ministre, hein, bien sûr, ça dépend des revenus). Un petit conseil aussi à l’éminence hervienne: s’il chauffe sa maison au mazout, il a jusqu’à la fin du mois pour introduire sa demande de prime (300 €), à laquelle il a droit, comme tout le monde, même s’il travaille.