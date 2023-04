La pharmacie VPharma s’installe à côté du Delhaize de Stembert

Le projet d’agrandissement a donc été mené. "Il y a un plus grand espace, ce qui n’était pas possible auparavant. Désormais, on va pouvoir présenter l’ensemble de nos services qui sont liés à notre positionnement, avec par exemple le paramédical et le matériel de Gmedi, la micronutrition, la phytothérapie,… Quant à l’espace accessible aux patients, il a été agrandi et est au minimum trois fois plus grand qu’avant. L’assortiment est donc bien plus large et on peut répondre désormais à toutes les demandes du patient. Quant à l’équipe, elle reste la même et on l’a même renforcée par d’autres membres du réseau. Rien ne change à ce niveau donc, hormis une meilleure offre et accessibilité pour les clients."