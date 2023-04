C’est parti pour la kermesse de Verviers qui s’est installée sur le site Belgacom

C’est donc du côté du site Belgacom que vient d’ouvrir ce samedi la kermesse de Pâques à Verviers. Et elle avait fière allure avec pas moins de 25 forains présents. "C’est une réussite mais je tiens tout d’abord à remercier le personnel de la ville, de la police administrative et les placiers qui ont pu mettre ceci en œuvre dans un laps de temps record, détaille l’échevin des animations, Antoine Lukoki. C’est la première et plus grande fête foraine Verviétoise. Car on sait qu’il y a une grande histoire culturelle entre la ville et les forains et on veut perdurer cela en marquant le coup cette année."