Les élèves de Notre-Dame de Heusy lancent une réflexion sur le don

L’Institut Notre-Dame Heusy a lancé une grande animation spirituelle autour du don ces dernières semaines. "On a lancé une réflexion sur le fait de s’ouvrir à l’autre, explique le directeur, Simon-Pierre Baiwir. Et on a eu cette idée du don, au sens large du terme. Donc de se mettre soi-même de côté et de donner à l’autre une place plus importante."