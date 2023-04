La fête de Pâques: la période la plus chargée de l’année pour les sœurs à Verviers (photos + vidéo)

Les trois religieuses ont de nombreuses activités dans les différentes paroisses du doyenné. ©EdA LABEYE Philippe

Les sœurs Jacqueline et Maria sont arrivées il y a tout juste un an en Belgique, le 11 mars 2022, depuis le Brésil. Sœur Agnès, elle, est arrivée cinq mois plus tôt, du Congo. "Historiquement, notre congrégation a été fondée en Belgique, à Gand, il y a 200 ans. Après quelques années, les sœurs sont parties au Brésil et en Afrique. Désormais, il y a moins de vocations ici. Notre sœur générale, avec son conseil, nous a donc envoyées en Belgique. Après une conversation avec l’évêque de Liège, le choix a été porté sur Verviers, car il n’y avait plus de congrégations religieuses."

Impliquées dans la vie des paroisses

Tous les lundis et mardis, sœur Agnès aide à la distribution des colis alimentaires. ©EdA LABEYE Philippe

Un an après, les trois religieuses ont trouvé leurs marques et sont très investies dans les activités des différentes paroisses. "On a été très bien accueillies, chaleureusement, mais au début, c’était un peu difficile, raconte sœur Agnès. Il a fallu un peu de temps pour comprendre le fonctionnement des unités pastorales. Aujourd’hui, on est habituées et on a de nombreuses tâches à réaliser. On s’occupe par exemple de la catéchèse." Outre les célébrations, les sœurs suivent également différentes activités. Les religieuses brésiliennes participent notamment à des cours de français, quand sœur Agnès aide à la distribution des colis alimentaires les lundis et mardis. Cette dernière a également suivi des cours de citoyenneté.

Chaque semaine, sœur Maria suit des cours de français. ©EdA LABEYE Philippe

Avec l’arrivée de la fête de Pâques, leur programme est encore plus chargé qu’habituellement. "C’est le grand moment pour les chrétiens, ajoute sœur Maria. Nous avons 40 jours pour nous préparer et puis c’est la Semaine sainte, que nous appelons la"grande semaine". Et après Pâques, il y a encore 50 jours pour prier. "

Durant toute cette période, il y a évidemment de nombreuses célébrations, auxquelles participent les religieuses. Elles ont par exemple préparé les enfants pour les sacrements du baptême. "Nous ne sommes pas responsables de toutes les activités. Nous sommes aussi là pour aider. "

Cette période de Pâques est également un moment de partage important pour les religieuses. Ce jeudi, elles ont d’ailleurs participé à un rassemblement avec tous les prêtres et les laïques qui travaillent au sein des paroisses. "C’est d’abord un moment de rencontre et de célébration. Ensuite, il y a un dîner de fête, pour honorer le dernier repas du Jeudi saint. "

Les trois sœurs sont donc bien occupées depuis quelques jours, rue Saint-Remacle. Et le week-end qui s’annonce risque aussi d’être bien chargé, afin de célébrer au mieux ce " grand événement" de leur foi.