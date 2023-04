5000€ de taxes impayées récupérés lors de contrôles conjoints entre la police Vesdre et le SPW Fiscalité

Ce 6 avril 2023, la zone de police Vesdre a organisé une journée de contrôle en partenariat avec la brigade de contrôle du SPW fiscalité "avec pour principaux objectifs le recouvrement de dettes liées au non-paiement des taxes mais également l’aspect sécurité routière et plus particulièrement le contrôle du port de la ceinture de sécurité". Quatre policiers et huit contrôleurs du SPW étaient mobilisés, précise la zone de police par voie de communiqué.