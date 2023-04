Verviers: Zaho, tête d’affiche du festival Libertad 2023

Contrairement à la précédente édition, le festival se déroulera sur deux jours, le vendredi sera consacré aux conférences et le samedi laissera place à la musique. "Cette année, on avait vraiment envie de mettre sur pied une conférence-débat de qualité en donnant la parole exclusivement aux femmes. On va traiter principalement la question de l’égalité homme-femme à travers le prisme du féminisme", explique Farid Nagui, directeur du Centre Régional de Verviers pour l’Intégration (CRVI). Le thème central des conférences portera sur la lutte antiraciste. Cette journée consacrée à la réflexion et au partage était importante pour les partenaires.

Première tête d’affiche féminine

La chanteuse Zaho clôturera la 7e édition du festival Libertad 2023 à Verviers. ©-@FIFOU@FALL

Après six éditions présentant des têtes d’affiche masculine, la 7e édition mettra en valeur une femme, une chanteuse canado-algérienne Zaho qui s’est fait connaître dans les années 2000 avec notamment son titre C’est chelou. L’artiste de pop urbaine revient avec son dernier album Résilience, sorti en janvier 2023, elle se produira le samedi 13 mai à 2130 sur la place Verte. "Le centre culturel nous a permis de sélectionner cette affiche exceptionnelle. Elle s’inscrit dans la suite des différentes têtes d’affiche que nous avons amenées à Libertad comme Disiz la Peste, Médin et autres".

Le festival entièrement gratuit est destiné à tous, "il est interculturel et intergénérationnel. L’après-midi, souvent ce sont les familles qui sont présentes dans le village associatif et le soir en fonction de la programmation musicale, le public est varié", souligne le directeur du CRVI. L’identité du festival passe aussi par sa diversité musicale et cette année, "elle reflète l’ensemble des partenaires. Toutes les décisions ont été prises de manière unanime", appuye le centre culturel.

L’ensemble des partenaires ont présenté le programme du festival Libertad 2023. ©-C.T.

Le samedi, place au côté festif avec une scène ouverte aux projets des "Jeunes". Les maisons des jeunes des Récollets et de Hodimont présenteront des projets musicaux. "Une quarantaine de jeunes proposera du rock, du hip-hop et il y aura aussi de la dance. Ça représentera aussi la multiculturalité du village associatif", précisent les MJ. L’aspect "engagement" et "sensibilisation" a été abordé avec les jeunes en amont. "Par exemple, on leur a proposé de réaliser la bâche qui sera sur la scène. On leur explique les sens et les valeurs qu’il y a sur le festival."

Un village associatif et un village culinaire s’installeront place Verte le samedi 13 mai. "La particularité du festival aussi, c’est la cuisine du monde. Les gens viennent pour goûter la chèvre congolaise ou les samoussas, découvrir la cuisine mondiale".

À noter que l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) était présent pour appuyer cette image d’unité cette année et d’accord avec la programmation présentée au festival, contrairement à la polémique de l’année dernière avec le rappeur Médine.