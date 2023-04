Plus de 7 millions d’euros pour refaire la scénographie du Grand-Théâtre de Verviers

Ce lot concerne donc la scénographie. "Anciennement, l’outil scénique nécessitait des machinistes costauds pour actionner les décors et éclairages à la main. Dans un lieu moderne de spectacle, ces postes sont remplacés par des mécaniques de scènes offrant plus de souplesse, de rapidité et de sécurité pour des spectacles tournant de plus en plus rapidement d’une salle à l’autre. Il s’agit également de la mise en conformité de tous les réseaux électriques et électroacoustiques afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité et de diffusion. Enfin, il s’agit enfin de rendre la salle flexible en termes de publics, permettant quatre configurations dans une même salle historique: scène normale arrêtée au cadre de scène, scène allongée avec le proscenium, fosse d’orchestre et parterre “à plat” pour public debout pour des spectacles musicaux (scène à 1,20 m de haut)."

Ainsi, de manière non exhaustive, ce poste contient les travaux suivants. "Réalisation de la cage de scène, de l’espace scénique de l’extension, ensemble des passerelles techniques, des machineries scéniques (ascenseurs, plancher, palans, treuils, enceintes, etc.), supports des rideaux et draperies, réalisation des parquets de la cage de scène du théâtre et de l’espace scénique de l’extension, la rénovation du rideau de fer, la conservation de la machinerie basse scénique, la réalisation de fauteuils neufs et la restauration des fauteuils anciens, l’ensemble des systèmes de diffusion et de communication, les réseaux d’éclairage scéniques, les équipements audiovisuels, les équipements de sonorisation et de vidéo, etc."

Le montant de l’attribution est de 6 299 999,14 € HTVA (ou 7 622 998,96 € TVAC). "Une fois encore, le Collège a confirmé son souci de maîtrise des coûts (qui passera notamment par la mise en place, avec tous les intervenants du chantier, un suivi rigoureux destiné à ne pas dépasser l’enveloppe budgétaire prévue). Cette décision constitue une nouvelle avancée importante dans ce dossier essentiel, qui permettra de sauver ce joyeux patrimonial verviétois et d’offrir à Verviers un outil culturel indispensable à son redéploiement et son attractivité. Elle nous permettra de déposer, endéans le délai prévu (fin avril 2023), le dossier d’accord définitif auprès Fédération Wallonie-Bruxelles (ce qui constitue la dernière étape administrative). Nous attendrons ensuite – avec une impatience énorme – la décision d’accord ferme, qui nous permettra d’organiser le début des travaux. Étape par étape, mais de manière régulière, ce dossier avance et s’approche de sa concrétisation !"