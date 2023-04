Premiers travaux à l'ancienne piscine de Mangombroux: "On n’est pas des cow-boys !"

"Il n’est pas tout à fait correct de dire qu’on a bloqué la nationale (NDLR: l’avenue Reine Astrid). Lors des premiers travaux de démolition, qui sont terminés, il est apparu une certaine instabilité du mur de soutènement", affirme Mathieu Mannesberg, de la société promotrice Henova qui va y construire un immeuble de 16 appartements et un rez-de-chaussée commercial.

Il a dès lors fallu démonter la partie haute du mur qui longe l’avenue Reine Astrid, laquelle portait l’inscription "École de natation" et "l’opération a duré une demi-heure, avec autorisation d’un arrêté de police et un homme présent pour baliser de part et d’autre. On n’a pas perturbé le quartier".

Le représentant du promoteur insiste: les riverains immédiats du site de l’ancienne piscine avaient été prévenus via un toutes-boîtes et il se dit toujours disponible pour répondre à d’éventuelles inquiétudes pour la tenue du chantier (la construction du nouvel immeuble ne débutera pas avant l’automne prochain), avec "des nuisances qui seront minimisées".

Même si le projet a suscité de l’opposition, Mathieu Mannesberg rappelle qu’il "a obtenu un permis par voies légales et confirmé par l’instance juridique indépendante qu’est le Conseil d’État" (des riverains y avaient introduit un recours, qui a été rejeté).