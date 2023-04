Telles les gaufres de la Saint-Antoine, les lunettes du Jeudi saint sont une des traditions culinaires très appréciées et qui n’existent qu’à Verviers et dans les villages aux alentours.

Nombreux seront donc les Verviétois qui feront la file chez leur boulanger en ce jeudi 6 avril 2023, comme à la boulangerie-pâtisserie Florentine à Heusy. "C’est une tradition qui marche toujours autant, confirme Alain Demez. Ça ne diminue certainement pas et cela reste une valeur sûre. C’est une tradition qui se garde bien à Verviers, comme pour les gaufres de la Saint-Antoine."

Les boulangeries tournent donc à plein régime ces jours-ci. "Pour vous donner notre exemple, sur la semaine, on vend pratiquement mille lunettes, ce qui est très bien pour une petite boulangerie artisanale comme la nôtre, qui n’a pas de dépôt. Déjà ce mercredi, nous sommes donc le jour avant, et les lunettes partent comme des petits pains. On avait tout un présentoir plein et tout est parti. Nous devons même déjà refaire une fournée pour ce mercredi."

Les lunettes nature ont la préférence

Quant aux lunettes, il y a trois sortes différentes qui sont proposées à la boulangerie Florentine. "Nous, nous faisons uniquement les lunettes traditionnelles, à la crème pâtissière et, le jeudi, quelques-unes à la crème fraîche. Quant à la recette, c’est la même base que pour le gâteau de Verviers. C’est-à-dire avec du beurre, des œufs, de la farine et du sucre perlé. La cuisson est juste différente. La lunette se cuit plus comme un bonhomme. Soit 12 minutes de cuisson au lieu de 25 car c’est plus plat qu’un gâteau de Verviers. En nombre, on vend davantage de lunettes nature mais les gourmands préféreront évidemment celle à la crème pâtissière. Pour manger sur le pouce par contre, c’est plus agréable une lunette normale. En tout cas, on a beaucoup de spécialités pâtissières à Verviers. On a la chance d’habiter ce coin-ci !"