Travaux de démolition de l’ex-piscine de Mangombroux : les riverains s’énervent

Les travaux de démolition de l’ancienne piscine de Mangombroux ont démarré la semaine dernière et énervent déjà les riverains. "Jeudi dernier, ils ont commencé à tirer des plaques d’eternit des anciennes cabines sans être habillés avec l’équipement nécessaire. J’ai contacté Monsieur Chefneux, l’inspecteur est passé et a dit qu’il ne pouvait pas intervenir qu’il devait téléphoner à Liège pour verbaliser puisque c’est un terrain privé et la Ville n’a rien à dire là-dessus. Et cette semaine, ils occupaient depuis lundi la rue reine Astrid avec des containers sans autorisation", s’indigne Didier Lemaire, représentant du comité de quartier de Mangombroux qui avait introduit un recours un Conseil d’État contre le permis d’urbanisme.