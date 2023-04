Le coprésident d'Écolo en visite à Verviers à la rencontre d'acteurs du terrain (Vidéo)

Une visite suivie d’une discussion

Début d’après-midi, il s’est rendu chez Vervîcoop, un supermarché qui touche à l’économie circulaire. Et ensuite, il a rencontré les membres de la coopérative Habitat InVesdre. Une coopérative qui se charge de rénover des logements à finalité sociale. Leur ambition est "de combattre la pauvreté en mettant à disposition d’un public précarisé, des logements de qualité", annonce d’emblée le vice-président, Julien Mestrez, représentant le président qui n’a pas pu être présent à la réunion.

La réunion entre Habitat InVesdre et Jean-Marc Nollet avait pour but d’aborder quelques questions et revendications de la coopérative de logements à finalité sociale. Avant les échanges, les membres ont invité Jean-Marc Nollet à découvrir un bâtiment récemment acquis par la coopérative qui va subir des rénovations afin qu’il se rende compte des transformations que la coopérative accomplit.

Habitat inVesdre collabore avec de nombreux partenaires pour lutter contre la pauvreté en fournissant des logements à loyers modérés et économes en énergie à des ménages vulnérables. Les plans du projet de rénovation que le coprésident d’Écolo a visité lundi après-midi. ©-Cindy Thonon

Les demandes portaient notamment sur les subventions UREBA, des subsides de la Région wallonne permettant de soutenir certains organismes qui veulent réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. "On a oublié dans la liste des bénéficiaires de mettre le mot “coopérative”", a interpellé Julien Mestrez. "Les Asbls et les écoles y ont droit pourquoi pas les coopératives à finalité sociale ne pourraient-elles pas y avoir accès aussi ?", a enchéri, Dany Smeets, secrétaire d’Habitat inVesdre.

Ensuite, ce sont les communautés d’énergie qui ont été questionnées, ce sont des dispositifs pour équiper les bâtiments avec des panneaux solaires. "Il semblerait que les locataires bénéficiant de l’énergie renouvelable dans une communauté d’énergie perdraient le tarif social". Des notes, les questions et toutes les remarques récoltées lors des différentes visites verviétoises ont été reprises par Jean-Marc Nollet pour les répercuter auprès des instances concernées.

Après la réunion, les membres de la coopérative ont eu l’impression d’avoir été écoutés et entendus.

Du côté d’Écolo, on explique que ces différentes visites organisées à travers la Wallonie et Bruxelles permettent aux députés, aux coprésidents et à tous de se rendre compte des réalités du terrain.