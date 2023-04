On peut y trouver un peu de tout, avec de la qualité. "J’avais envie d’avoir un local pour exposer tout ce qui est ancien. On peut trouver davantage de pièces datant d’avant 1980, avec des objets qui sont d’exception comme des vases Napoléon ou encore ma spécialité que sont les vases du Val Saint-Lambert, de Murano ou du cristal de Bohème… Sans oublier une série de tableaux, une collection de montres-réveils et encore une grande partie de verrerie. En tout, il y a plus de 5 000 pièces en stock, qui sont renouvelables en permanence et qui sont issues de nos vide-maisons. Au niveau des meubles, on se limite juste aux petits meubles."