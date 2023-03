Ils reprennent la brasserie du cinéma de Verviers, un nouveau défi après la taverne du Perron à Stembert

La jeune femme est une tête connue des habitués. "Je travaille ici comme cheffe de salle depuis deux ans", explique-t-elle, après avoir œuvré précédemment à la brasserie du hall du Paire, à Wegnez, puis au Beluga, à Verviers.

Toujours au Perron

Son chéri n’est pas non plus un novice. il y a 9 ans que Cédric Spiroux a repris la taverne du Perron, à Stembert (il vient d’ailleurs d’en acheter le bâtiment). "Mais pas question pour moi de quitter le Perron, rien ne va changer, j’y serai toujours, insiste-t-il. Pour la brasserie du ciné, j’assisterai surtout Maurane pour les aspects techniques, administratifs et pour les achats. Mais c’est elle qui continuera de gérer sur place."

"Un enfant du Relais"

Sans pour autant jouer un remake, "le Spy" rembobine: "J’ai appris le métier avec Christian Kern et encore plus avec le regretté Claudy (NDLR: son frère, armurier, décédé dans un accident de la route) , quand le Relais était encore à la gare, rue d’Ensival, puis à Lambermont. Je peux dire que je suis un enfant du Relais".

Rien de changé

Le duo a bien l’intention de ne rien changer, tout du moins dans un premier temps. D’ailleurs, "on a repris toute l’équipe qui était en place", affiche-t-il. Même le nom de l’établissement reste: "On a pris un accord avec Christian pour continuer à utiliser le nom de Brasserie Au Relais mais on changera peut-être par la suite. Pourquoi pas, simplement, Brasserie du Ciné ?", avance la jeune femme.

Les horaires restent également inchangés, en tout cas pour le moment: du mardi au samedi, de 11 à 23h (au minimum, cela peut être plus tard, en fonction du monde présent) et la cuisine qui tourne sur le temps de midi (jusqu’à 14 heures) ainsi que le soir (de 18 à 21h en semaine, jusqu’à 21 h 30 le vendredi et le samedi). La carte reste aussi inchangée, avec toujours deux plats du jour différents, dont un de poisson. Et avec "toujours des tarifs très corrects, comme ce que je pratique au Perron", assure "le Spy".