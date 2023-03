La semaine passée, le premier violon du virtuose Henri Vieuxtemps était de retour à Verviers, après avoir été restauré, gracieusement, par Jan et Matthijs Strick, de la Maison Bernard, la plus vieille lutherie d’Europe, à Bruxelles. Ce jeudi 30 mars 2023, c’est la Ville d’Anvers qui a livré un cabinet, une espèce de secrétaire, de style anversois et datant du XVIIe siècle. Comme le violon de Vieuxtemps, près duquel il se trouvait, ce meuble à battants, décoré de peintures de paysages, avait volé en éclats sous les trombes d’eau, dans le musée d’archéologie et du folklore.

Dès après les inondations, "la Ville d’Anvers, qui dispose d’un service spécialisé dans la restauration, nous avait offert de restaurer ce cabinet. Elle nous l’a rendu dans un état magnifique", se réjouit l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers). Ce cabinet à poser sur une table (il en était tombé lors des inondations) avait été offert en 1897 à Jean-Simon Renier, le fondateur du musée, par Mme Félicité Bécart.

"Grâce au travail de M. Martijn Breunesse, restaurateur à la Ville d’Anvers et à l’immense générosité de la Ville d’Anvers, c’est une pièce importante des collections des musées qui a été restaurée et est de retour au musée de Verviers", souligne l’échevin de la Culture.

Un autre cabinet endommagé par les inondations est en cours de restauration, par la section d’ébénisterie de l’école Saint-Luc de Tournai.