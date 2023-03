Le casse-tête qui retarde la réfection de voiries sinistrées, à Verviers: qui va payer les égouts ? Les sinistrés ?

Le stuut en question, c’est que la SPGE, la Société publique de gestion de l’eau, qui gère la problématique de l’égouttage en Région wallonne (et qui est établie à Verviers), refuse de prendre en charge la réfection des égouts sous les voiries sinistrées.

7 millions€ à facturer… aux sinistrés ?

Or il en coûtera 7 millions d’euros (les voiries, elles, sont financées majoritairement par la Région wallonne). Une somme dont la Ville de Verviers ne dispose pas. Pire encore: selon le règlement communal, il revient aux propriétaires des immeubles riverains de payer la part non subsidiée des travaux. "Si, deux ans après les inondations, on doit facturer 7 millions d’euros aux sinistrés, ça risque de poser problème…", sait le bourgmestre faisant fonction.

Pourtant, celui-ci fait état d’un courriel du SPW (le Service public de Wallonie) du 31 août 2021, qui "affirme que la SPGE prendra en charge la totalité des travaux nécessaires à la réhabilitation voire à la reconstruction des égouts endommagés suite aux inondations".

À cause des inondations ou pas ?

Cela n’a pas été suivi d’effet et la SPGE fait barrage. À part pour quelques rues (quatre, sur des dizaines), elle refuse de financer les égouts avec l’argument que ceux-ci "étaient déjà abîmés avant. Oui, sans doute. Mais les inondations les ont considérablement abîmés et l’obligation de refaire les voiries nous impose de refaire aussi les égouts, en même temps. C’est donc bien dû aux inondations".

Pour l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR), il ne peut pas non plus être question de refaire les voiries sans refaire les égouts en même temps, sous peine de devoir tout rouvrir dans quelques années.

Si la SPGE renvoie la Ville de Verviers vers le fonds des calamités, pour Alexandre Loffet, c’est pour le moins paradoxal, pour ne pas dire une preuve par l’absurde: "Si on nous envoie vers le fonds des calamités, c’est bien qu’on considère que les travaux nécessaires sont dus aux inondations !"

Pour quand même faire avancer un peu le schmilblick, le conseil communal vient d’approuver le lancement d’études pour la réfection des égouts. La Ville payera elle-même ces 130 000 € de frais. Mais pour la suite, les travaux donc, "il faudra absolument obtenir de la SPGE qu’elle intervienne pour l’ensemble, sinon on va à nouveau caler. C’est un très, très gros problème", insiste le bourgmestre faisant fonction ; lequel a sensibilisé tous les groupes politiques du conseil communal dans ce sens, avec succès, tout comme la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), lors d’une visite récente.

"Marchandage"

En plus, Alexandre Loffet dénonce ceci: "La SPGE nous a écrit qu’elle veut bien prendre à sa charge les égouts de quatre rues en plus, pour environ 500 000 €… mais à condition que la Ville laisse tomber le remboursement des nouveaux égouts à l’avenue Prince Baudouin (NDLR: à Heusy). Il ne peut évidemment pas être question d’accepter ce marchandage ! Cela montre bien comment Verviers est traitée dans la question du post-inondations. Cela devient même un peu systématique dans un tas de dossiers, comme si ça donnait de l’urticaire quand il faut payer quelque chose pour Verviers. Nous ne sommes pas des sagouins qui essayons de nous refaire financièrement sur le dos des inondations en touchant beaucoup de subsides, au contraire, mais nous essayons d’obtenir ce qui est nécessaire pour la reconstruction ."