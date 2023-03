Une majorité de substitution au conseil communal de Verviers pour soutenir les travailleurs des Delhaize

Ils ont rappelé que le processus enclenché par Delhaize ne visait pas à un sauvetage économique d’un groupe en péril mais à une augmentation des bénéfices d’un groupe qui en a généré pour plus de 2 milliards d’euros sur les deux dernières années (soit une hausse de 15%), avec un patron qui s’est octroyé la même augmentation avec un salaire annuel de 6,5 millions.

Les débats puis le vote ont divisé les groupes politiques de la majorité et ont fait apparaître ce que l’on peut considérer comme un clivage gauche-droite.

Même s’ils ont prétendu soutenir les travailleurs de Delhaize, les élus du MR, des Engagés (ex-cdH) et du Nouveau Verviers ont refusé de voter la motion en ce sens. Ils n’ont pas voté contre mais ils se sont abstenus.

Ils se sont tous retranchés derrière l’argument que ce conflit social ne relevait pas de la compétence communale. Avec aussi parfois des accents différents. Surtout au MR qui, par la voix de Julie Schrouben, a déclaré qu’il ne pouvait être question de "s’immiscer dans le processus interne d’une entreprise privée" et de sa réorganisation vers la franchisation, une "évolution" du commerce par rapport un modèle actuel qualifié "d’archaïsme".

Pour les Engagés, Claude Orban a justifié l’abstention parce que, selon lui, "il ne faut pas politiser le débat". Au Nouveau Verviers, Gaëtan Falzone a essentiellement invoqué l’absence de compétence de la Ville en la matière.

L’intérêt de travailleurs verviétois

Ces arguments ont été fortement contestés par Malik Ben Achour pour le PS, le 1er parti de la majorité, ainsi que par les chefs de file de l’opposition, le PTB Laszlo Schonbrodt et l’écolo Hajib El Hajjaji (qui a aussi protesté contre le contournement de la législation de Delhaize pour la suppression d’emplois, notamment).

Pour eux, non seulement, il y avait un intérêt communal à voter cette motion mais celle-ci comportait aussi une compétence communale.

Un intérêt communal parce que, pour les Delhaize de Verviers et de Heusy (184 emplois au total), il s’agit de nombreux citoyens verviétois qui y travaillent. Le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS) a d’ailleurs dit avoir rencontré des représentants syndicaux, à leur demande, et que ceux-ci attendent du soutien de leurs élus.

Il y avait aussi une partie de la motion qui relevait de la compétence communale, en demandant "au bourgmestre ff (NDLR: faisant fonction) de ne pas donner suite aux éventuelles sollicitations de Delhaize visant à envoyer les forces de l’ordre sur les piquets de grève, exception faite des cas où le maintien de l’ordre public serait menacé".

Finalement, la motion unifiée du PS et du PTB a été votée par 17 voix pour, aucune voix contre et 14 abstentions. Elle a été adoptée non pas, contrairement aux habitudes, par les votes de la majorité au pouvoir, face à celles de l’opposition. Mais bien par celles des partis de gauche, le PS (dans la majorité), avec celles du PTB et d’Écolo. Une majorité de substitution, en l’occurrence, face à l’abstentionnisme de trois groupes qu’on pourrait ranger du côté de la droite de l’échiquier politique (MR, Engagés, Nouveau Verviers).