Le périmètre payant (sous horodateurs) sera-t-il étendu, celui de la zone bleue (stationnement gratuit autorisé pendant maximum 2 heures), comme initialement annoncé par l’échevin de la Mobilité, Amaury Deltour (MR), avant que ça coince au sein de la majorité ? C’est en tout cas la vision qu’il a encore récemment défendue, avec l’utilisation d’une scan-car, lors d’une réunion organisée par le groupe de quartier Heusy Village.

Y aura-t-il 2 heures gratuites en zone sous horodateur, comme proposé par l’opposition Écolo… mais non voté par la majorité alors même qu’une note confidentielle de l’échevin, après le premier raté, le propose aussi ? Comment cela fonctionnera-t-il lors de la période transitoire, par la suite encore évoquée par Amaury Deltour, avant un hypothétique nouveau plan de stationnement (et pour quand ?) ?

"Aujourd’hui, plus personne ne comprend plus rien", a résumé Hajib El Hajjaji (Écolo), alors que le dossier n’est toujours pas arrivé pour décision sur la table du conseil, après avoir été reporté lors de la séance de janvier puis de celle de février, etc.

Pas question, en tout cas, pour la majorité, toujours pas à l’unisson sur le sujet, de voter le règlement proposé par le PTB, avec essentiellement une zone bleue restreinte en ville et sans plus d’horodateurs. Pour le parti de la gauche radicale, qui réclame toujours une large consultation populaire sur la question, Laszlo Schonbrodt a nié l’affirmation de l’échevin selon laquelle il y aurait unanimité des commerçants sur les extensions de zones (payante et bleue) qu’il avait initialement annoncées.

Amaury Deltour a répété, comme le mois passé, que "c’est au collège (NDLR: réunissant bourgmestre et échevins) de proposer une solution qui tient la route".

Néanmoins, le dossier est toujours actuellement… à l’arrêt. "La majorité est dans l’incapacité de présenter sa vision", a constaté Hajib El Hajjaji, qui craint qu’il n’y ait pas de solution pour la reprise du parking par la Ville, en août prochain.