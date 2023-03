Verviers: les travaux de l’avenue Eugène Müllendorff reportés de trois semaines

"Comme je l'ai expliqué, je préfère repousser de trois semaines plutôt qu'obliger l'entrepreneur à commencer à la date prévue et travailler avec une demi-équipe comme on l'a déjà vu sur d'autres chantiers. De plus, on sait que c'est un chantier en terme de mobilité très compliqué. Donc le jour où on commence, je souhaite qu'on commence "pour de bon !" ". Il évoque notamment le chantier de la rue des Charrons qui a pris un peu de retard.

Finalement, les riverains ne verront les camions et les ouvriers débarquer que dans trois semaines à compter du 27 mars, informe l’échevin des Travaux.

Les déviations, détaillées dans notre édition du 7 mars dernier, pour les automobilistes et les utilisateurs des transports en commun ne devraient prendre en place que dans trois semaines. "Je préfère cette formule-là", souligne Maxime Degey, en indiquant que toutes les échéances seront donc décalées de trois semaines.