Verviers: André Michel et Marie Henrard ont fêté leurs 60 ans de mariage

Bel exemple de longévité pour ce couple de Verviétois unis depuis le 26 mars 1963. André Michel, né en septembre 1944, avait rencontré deux ans plus tôt Marie Henrard, née en avril 1945, à l’ancien arrêt de bus du pont Saint-Antoine. Le jeune homme a entamé la conversation et après un rendez-vous au cinéma, ils ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils ont aujourd’hui 4 enfants (Fabienne, Marie-Claire, Jean et André), 7 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.