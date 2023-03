Trois photographes amateurs montent une exposition autour du lac Baïkal (photos + vidéo)

Jean Cabay sur le lac Baïkal. ©-Jean Cabay

Quotidiennement, les quatre photographes et leur chauffeur partent alors faire des expéditions autour du lac. Ils sortent généralement trois fois par jour. "Au début on s’est dit, mais qu’est-ce qu’on va faire sur une étendue de glace ? Ça sera tout le temps la même chose… Et puis, au final, on s’est rendu compte qu’il y avait une infinité de paysages. En fonction du soleil, on a vu la glace bleu pâle, jaune ou rose par exemple." Oleg Kostyunin, qui habite à une centaine de kilomètres du lac Baïkal, a la chance de connaître parfaitement le terrain. Il emmène ainsi ces trois Belges dans des endroits propices pour faire des photos. "Il connaissait les bons spots. On allait faire un lever de soleil à tel endroit, et puis on revenait pour partir ailleurs. Il connaissait le terrain et la lumière, c’était formidable d’être accompagné comme ça."

Leurs photos exposées

L’exposition sera aussi visible le week-end prochain. ©-EDA-LC

En mars 2020, Jean, Pierre et Françoise embarquent dans le dernier vol à destination de la Belgique. Ils ramènent dans leurs appareils des milliers de photos.

Depuis, certains ont publié des livres. Mais ils n’avaient pas encore exposé leur travail. "Cette année, nous avons un cours axé sur la production photographique. Du coup, on s’est donné le challenge de monter une exposition avec ce qu’on avait fait au lac Baïkal et qui était resté en suspens. C’est l’occasion de boucler le projet."

Leurs photographies sont ainsi exposées à la Galerie Sensation Art, à Petit-Rechain (chaussée de la Seigneurie), durant deux week-ends. "On a décidé de partir sur huit thèmes et pour chaque, on a fait une sélection des meilleures photos." Parmi les thématiques, il y a par exemple les paysages, la glace, le chamanisme ou encore les fissures.

Jean Cabay, Françoise Fréhisse et Pierre Fallais. ©-Jean Cabya

Et ce 23 mars, les trois photographes amateurs ont organisé leur vernissage, "il y avait du monde, on était même surpris. On a eu des beaux retours, ça nous fait plaisir évidemment". L’exposition sera aussi visible le week-end prochain.