Feu vert pour l’appel à projets en vue d’un nouveau quartier sur le site Belgacom, au cœur de Verviers

Comme annoncé, cette vente, pour un montant minimum de 1,6 million, fera l’objet d’un "appel à manifestation d’intérêt" (c’est l’appellation juridique) et le choix de l’acquéreur, sur proposition d’un jury sera opéré notamment en fonction du programme de réurbanisation pour un écoquartier, avec des espaces publics, en cohérence avec les préceptes d’aménagement suite aux inondations de 2021.

Le PTB, dans l’opposition, a voté contre. Notamment parce que, selon Laszlo Schonbrodt, il y a davantage une nécessité à Verviers "de logements de qualité pour tous que du logement de luxe pour quelques-uns" (Écolo a abondé dans ce sens). Pour lui, il serait donc judicieux de prévoir par exemple 30% de logement public.

Rien n’exclut que des logements soient mis en location via l’Agence immobilière sociale, a répondu Alexandre Loffet (PS). Le bourgmestre faisant fonction a indiqué que "la logique n’est pas celle de logements de luxe mais de logements de type classe moyenne, familiaux. On ne va pas faire la Croisette". Ce qui n’a pas satisfait Laszlo Schonbrodt.

Le site Belgacom a coûté plus de 10 millions à la Ville

Ancien échevin de l’Urbanisme, Freddy Breuwer (MR), ne s’est pas opposé au projet, même s’il a regretté que celui-ci n’ait pas fait partie "d’une réflexion plus large, plus globale et prospective sur l’avenir de l’hypercentre et la valorisation de l’ensemble des biens communaux". D’autant, a-t-il rappelé, que "la Ville s’est endettée de plus de 10 millions d’euros pour être propriétaire du site Belgacom et pour les démolitions", alors que l’estimation notariale du prix du terrain nu, en-dehors du bâtiment administratif classé, est de 730 000 €.

Néanmoins, il a proposé une série de modifications pour les modalités de l’appel à projets, dont certaines (pas toutes) ont été intégrées à la délibération finalement votée par le conseil communal.

De même, après discussions, l’idée de permettre certains commerces dans le futur quartier, comme demandé notamment par colo, n’a plus été écartée.

Par contre, la demande, émise par l’opposition, PTB et Écolo, de faire appel à de la participation citoyenne pour choisir le projet qui sera retenu parmi ceux qui pourront être déposés par des promoteurs n’a pas été retenue.

Ce choix sera réalisé par le collège communal, sur proposition d’un jury composé majoritairement d’experts (architectes, urbanistes, etc.) qui, lui, aura établi une sélection.

Les modalités de "l’appel à manifestation d’intérêt" décidées par le conseil communal (l’opposition Écolo et PTB a voté contre, le MR Freddy Breuwer s’est abstenu) visent à "laisser de la place à la créativité (NDLR: notamment d’un point de vue architectural, devant l’édifice remarquable de l’ancienne grand-poste) mais en mettant des balises, ce n’est pas une vente à l’aveugle", a insisté le bourgmestre faisant fonction.