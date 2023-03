A3/E40 Verviers - Liège: Suraccident à hauteur de Soumagne

"Un suraccident a eu lieu une centaine de mètres après le premier accident. L’ambulance de Verviers se rend sur place. La circulation est difficile dans le secteur", communiquait la zone de secours VHP lundi fin de matinée.

Avant de rappeler l’importance de respecter le couloir de sécurité, "afin de permettre aux véhicules de secours de se rendre sur les lieux".

Sur les réseaux sociaux on peut lire en début d’après-midi, "autoroute à l’arrêt total à partir de l’échangeur de Battice direction Liège". Il s’agirait d’un accident entre un camion et trois voitures. "Toutes les bandes sont obstruées" peut-on encore lire. Les files commencent à se former.

Vers 13h15, le commandant de la zone de secours VHP indique "L'autoroute est maintenant ouverte à nouveau".