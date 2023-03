Une nouvelle sandwicherie au centre de Stembert

Et Au délice de Sianna, dont le nom est "en honneur à ma fille Sianna qui est âgée d’un an", la carte propose un panel de possibilités pour tous les matins et midis, du mardi au samedi. "Nous avons une carte de sandwichs froids, chauds, paninis ou des wraps. Il y a une carte plus traditionnelle mais aussi quelques spécialités maison, dont la pépite de poulet rôti. Sans oublier la sauce tartare maison. Ensuite, nous proposons aussi des formules pour le matin, tant pour les parents que pour les enfants des écoles voisines. C’est pourquoi nous ouvrons dès 8h et ce, jusqu’à 14 h 30."