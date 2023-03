On s’en souvient, la sortie du dernier film inspiré de la bande dessinée Astérix et Obélix, Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu, réalisé par le Français Guillaume Canet a fait beaucoup de bruit… Presque autant que la saga autour du parking à Verviers ( pour rappel, le projet de nouveau plan de stationnement est en stand-by) ! De quoi inspirer l’un de nos fidèles lecteurs, le Verviétois Christian Büsch. Celui-ci nous a fait parvenir un dessin représentant l’affiche d’un possible futur long-métrage (il y a en effet matière à raconter) avec le célèbre duo de Gaulois.

Baptisée Vervétix contre les parcmétrus, l’illustration – "sans prétention", comme le signale l’auteur – représente une carte de la ville et pointe entre autres les "commerces desertus", "Citymallus" ou encore "Vervus vieillus", avec en commentaire "dis-moi Obélix, ils sont fous ces Vervétix !!!" À Verviers, en tout cas, c’est certain: le film ferait un véritable carton au box-office. Et le casting est déjà tout trouvé.

Reçu 4/5 !

En revanche, l’histoire Vervétix contre les parcmétrus ne pourra évidemment pas se dérouler sur la Vennbahn, et c’est bien dommage puisque la liaison cyclable vient d’obtenir 4 étoiles à Berlin, lors du salon international du tourisme ITB. Une note de 4/5, c’est évident que le dernier Astérix s’en contenterait volontiers. Et les élus verviétois également ! Mais même avec une "motion magique", on a des doutes…

Communication qui dérape

Lundi soir, au conseil communal de Dison, le conseiller d’opposition Frédéric Delvaux (MR) décide de lire une lettre envoyée par des habitants de Mont-Dison. La lecture de la lettre s’est transformée en “mini-débat”, chacun allant de son commentaire concernant le dossier. À plusieurs reprises le président de l’assemblée a tenté de rappeler qu’aucun débat n’était à envisager ou même permis, "le point n’est même pas à l’ordre du jour. Si ça continue, je pars !", a-t-il lâché agacé. Heureusement, le calme est revenu et le conseil a pu se poursuivre.