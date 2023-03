Le mot VERVIERS écrit en lettres géantes sur la place Verte ?

"Les travaux de rénovation et de réaménagement de la place Verte touchent à leur fin. Les dernières étapes concernent la pose de l’auvent (en cours) et de la remise en marche de la Fontaine David. Le but de ces travaux était de rendre notre centre-ville plus conviviale. La création d’une fontaine secrète, l’installation de bancs et de tables ainsi que la construction de grandes jardinières permettant la plantation de fleurs et d’arbres vont dans ce sens", commentera le conseiller communal. Listant les activités réalisées par le Centre Culturel de Verviers et par la Ville de Verviers dans le cadre de Verviers " Ville de Mots 2023 ", jusqu’à ce dimanche, Romain Stoffels soulignera dans sa question orale la mise en couleur "de nos places, trottoirs et de certains escaliers publics. Des mots en structures physiques (dits spots) ont aussi été placés devant la nouvelle maison du tourisme, près des anciens escaliers de la gare, rue du Brou et place Verte". Et s’appuyant sur les "réactions positives et enthousiastes", Nouveau Verviers proposera de rendre ses idées "permanentes".

Un V-E-R-V-I-E-R-S en géant ?

Ainsi, le conseiller suggérera l’installation du mot VERVIERS en géant dans le centre-ville, à l’instar de ce qui existe déjà dans d’autres villes en Belgique (Binche, Dinant…) mais aussi à l’étranger (Marseille, Séville, Amsterdam…), ainsi que des "jeux colorés en modèle 2D, un labyrinthe et circuit de voiture pour enfants", etc.

Les questions adressées lundi soir porteront sur le coût d’installation du mot géant ( à Dinant, en 2021, la structure – éclairée – avait coûté 30 000 € aux finances communales), les solutions techniques pour les jeux en 2D, le budget à prévoir ou encore d’autres pistes "pour rendre la place Verte encore plus conviviale". Reste à voir la réponse qui sera apportée en conseil communal…