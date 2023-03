Un ex-truand évoque Roger Minguet, ex-directeur de la prison de Verviers, et ses évasions

Michel Houdart, 73 ans, a été détenu à Verviers lorsque Minguet en était le directeur. Le braqueur de fonds, à la retraite, a gardé de bons souvenirs du septuagénaire et il nous en parle.

"J’ai été condamné à mort en 1984 par la cour d’assises de Mons pour un braquage, au cours duquel pas une goutte de sang n’a coulé. Il n’y a pas même eu une gifle. Après un séjour à Lantin, j’ai été transféré à la maison d’arrêt de Verviers. Quand je suis arrivé, Roger m’a reçu directement dans son bureau. Il m’a dit qu’il savait que nous allions tenter de nous évader. Mais il m’a précisé immédiatement que son job était de nous en empêcher." Et Michel Houdart de poursuivre: "Roger était un directeur sévère mais humain. Il respectait chaque détenu. Il m’a demandé ma parole pour que, si je tentais quoi que ce soit, je ne braquerais pas un membre du personnel avec une arme. Je la lui ai donnée et j’ai précisé que quand je commettais des braquages, je tournais toujours mon arme vers les pieds des victimes".

Sa première évasion de Verviers…

À propos de ses deux évasions de Verviers, Houdart nous raconte: "Lors de ma première évasion, en 1986, j’étais accompagné de Pietro Santini qui m’a dit que, lui, n’avait pas donné sa parole. Nous avions préparé le coup ensemble. Il s’était procuré un pistolet et, un matin, arrivé dans l’atelier où il travaillait, il a fait rire son chef. Puis, il a ouvert la bouche et a montré ostensiblement une cartouche de 7,65 mm. Il a ensuite levé son pull et a montré son arme. Avec cet employé de la prison pris en otage, il est descendu à l’atelier où je travaillais. J’ai soudé deux barres de fer très solide et on a pris une échelle. Le mur était haut de 4 m et l’échelle était insuffisante. Alors, on a pris un clark et avec l’échelle dessus, Pietro a pu passer le mur. Avec les barres de fer que j’avais soudées, on a pu descendre jusque dans un parc. Des complices devaient nous attendre mais, en entendant une sirène de police, ils ont fui. En fait, les flics étaient sur autre chose et notre évasion n’avait pas encore été signalée."

Ensuite ? "Ensuite, on s’est débrouillés. Une camionnette passait par là et j’ai braqué le chauffeur avec mes doigts sous mon pull. On a fait du chemin et on est arrivés rue de Hodimont. Une dame sortait de son véhicule. On le lui a pris. Celui qui nous avait fourni les plans de la prison nous avait donné rendez-vous à Wavre. Mais il nous a donnés. On a été arrêtés sur place et Pietro a été tué !"

À pied jusqu’à Theux

Michel Houdart conclut: "Pour la deuxième évasion, en 1987, j’ai profité d’un trou dans le plafond et d’une chambre d’aération, j’ai pu rejoindre la façade où il y avait un échafaudage qui m’a permis de descendre tranquille. Dans la nuit, j’ai marché jusqu’à Theux où j’ai rejoint mon épouse. On a pris le taxi, puis le train. Et, depuis, je suis libre."

Aujourd’hui, Michel Houdart vit une retraite paisible dans l’Hexagone.