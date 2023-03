La ministre Céline Tellier a rencontré à Verviers deux collectifs contre la réouverture des mines (DoMineurs et Déminocratie): rencontre constructive

Vendredi après-midi, des membres du collectif DoMineurs de l’arrondissement verviétois et le groupe local Déminocratie (de l’Asbl Commission Justice et Paix) ont rencontré la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), afin d’aborder le projet portant sur la gestion du sous-sol ( voir notre édition du 4 octobre 2022). La ministre était accompagnée d’un expert juridique et d’un autre en communication, la réunion a duré moins d’une heure. Bien que celle-ci ait été "trop courte", le sentiment qui s’en dégage est "constructif". Les collectifs sont satisfaits. "On a senti qu’il y avait une vraie ouverture et une volonté de leur côté (NDLR: de communiquer) . On a aussi pu comprendre, dans les échanges, les réalités de leur cadre professionnel (cfr. les démarches administratives) , des choses dont on n’avait pas forcément conscience. J’ai eu des réponses à beaucoup de questions que je me posais. Ce qui était intéressant, c’est qu’on a pu mettre en avant beaucoup de nos analyses critiques du Code. Pour qu’ils comprennent qu’on n’a pas juste sur une position idéologique mais qu’on a une certaine analyse technique du sujet", lance Benoît, du collectif DoMineurs. Des membres ont suivi une formation d’ingénieur des mines et géologie, souligne-t-il. "On espère qu’il y ait vraiment un partage entre la société civile et le monde politique. On espère que les autres partis politiques seront autant à l’écoute et ouverts que ce que la ministre Tellier l’a été ; qu’ils soient prêts à franchir une nouvelle étape dans la participation citoyenne réelle. Que ça ne soit pas juste des mots et que ça devienne concret", complète une membre du collectif Déminocratie. "On a pris conscience pendant la réunion qu’il y a une volonté très forte de la part du Cabinet de la ministre de tenir compte des différents avis. On voit qu’il y a un effort démocratique de la part de la ministre, contrairement au Cabinet du ministre Carlo di Antonio (NDLR: son prédécesseur) ", poursuit-elle. La suite ? Une réunion sera prévue pour prolonger les discussions et transmettre les remarques, aux deux collectifs, du dossier qu’ils ont remis. Ils ont eu la possibilité de communiquer leurs remarques sur le code de gestion des ressources du sous-sol de Wallonie. De leur côté, les membres des collectifs envisagent de continuer à sensibiliser les citoyens à travers différentes actions comme des cinédébats, des formations dans les écoles, des tables de discussions… Et une vidéo de la réunion devrait suivre.